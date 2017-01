Cât de eficient este un comisar şi câte parale face

Cât de eficient este un comisar și câte parale face

Vineri, 26 Noiembrie 2010

„Tarlaua” Gărzii Financiare Constanța este întinsă și bogată. Cât vezi cu ochii, lanuri de firme. Sunt din toate genurile și calibrele. Iar printre ele, perie de micro-varietăți, din specia persoanelor fizice. Numai IMM-urile sunt vreo 60.000 de bucăți. Ziua și sesizarea penală Treaba celor 50 de comisari constănțeni e să smulgă buruiana evaziunii fiscale, care are rădăcini tot mai adânci în banul public din România. Banca Mondială le-a măsurat și susține că au ajuns la 40% din PIB. Ogoru-i mare, paraziții-s mulți, iar comisarii, prea puțini. Dar poate că-s harnici, viteji, lei-paralei? Oare cât de eficienți or fi? De cum am deschis gura și i-am pus întrebarea, comisarul șef Cristian Radu m-a luat cu statis-ticile: „Numai anul acesta, pe primele nouă luni, Garda Financiară Constanța le-a întocmit evazioniștilor aproape 300 de sesizări penale. În octombrie, am depășit acest număr. Asta înseamnă o sesizare penală pe zi. O astfel de lucrare nu se face bătând din palme, stând la birou. Presupune multă muncă. Sunt acte premergătoare care trebuie solicitate de la alte instituții, iar altele trebuie să le întocmim noi. Tot în 2010, am suspendat activitatea a câteva sute de puncte de lucru care nu aveau case de marcat sau nu le foloseau. Numai în perioada sezonului estival au fost circa 200 de suspendări de activitate pentru nefiscalizarea tuturor veniturilor. Eu spun că suntem destul de eficienți.” N-am fost mulțumit cu „plăcinta” statistică și am insistat să aflu din câte foi e făcută: „Bun asta-i pe ansamblul instituției, dar există standarde de performanță pentru activitatea fiecărui comisar în parte, primește fiecare un plan zilnic, lunar?” Cred că și dumneavoastră, stimați cititori, aveți pretenția ca statul să-și organizeze activitatea de control „ca pe bandă”, cu obiective și sarcini precise, pe fiecare funcționar public în parte și să-l verifice dacă-și face treaba. „Instituția noastră are indicatori de performanță, care sunt și ai comisarilor din secție - a răspuns Cristian Radu. Acești indicatori se referă la sesizări penale, suspen-dări de activitate pentru neînregis-trarea veniturilor sau pentru că se face comerț cu băuturi ori țigări nemarcate sau marcate necores-punzător. Nu există un plan de amenzi, de confiscări, de sancțiuni pe care trebuie să le aplice comisarii. În schimb, cei ce se remarcă în activitate, în luna respectivă, primesc stimulente financiare. E vorba de acele stimulente contestate în ultima vreme, cunoașteți subiectul.” Cum să nu-l cunosc. Vuiește toată țara, de când șeful statului a zis că nu-i corect să se plătească stimulente pentru că-ți îndeplinești sarcinile din fișa postului. Bani munciți, tentații mari Metoda conducerii pe bază de stimulente n-am inventat-o noi, românii. Se vede că fără ea, nu se poate, din moment ce e folosită în toată lumea. Important este să știi să o aplici corect. Abuzul de stimulente încurajează lenea, ineficiența. România bugetară e plină de astfel de exemple. Cât de mare e stimulentul la Garda Financiară? „Poate ajunge și la trei salarii pe lună, când comisarul are realizări foarte mari, acțiuni deosebite” - spune Cristian Radu. Dacă avem în vedere declara-țiile de avere din 2009, cu asemenea stimulente s-au câștigat bani frumoși la Garda Financiară Constanța. Din calculul meu reies venituri medii lunare între 3.000 de lei și 9.600 de lei. Este adevărat, în 2010, după tăierea de 25% din salarii, s-au diminuat și stimulentele în aceeași măsură. Chestia e că ele n-au dispărut. Comisarul este încă motivat să se ia la trântă cu marea evaziune fiscală, chiar și în punctele de trecere a frontierei de la Vama Veche și Negru Vodă, unde verifică tranzacțiile intracomunitare. Acolo sunt foarte multe fraude, dar și tentațiile cele mai mari pentru oamenii legii. Pândar la drumul mare Cât de lungă e ziua de muncă a unui comisar, câte ore sunt petrecute pe teren? „Nu avem un program de muncă fix; nu știi când ajungi acasă. Dacă este o acțiune mai complexă, ziua de muncă durează 10 ore sau chiar mai mult. Munca zilnică de teren poate fi de 4, 10 sau chiar 24 de ore. Au fost situați când am stat chiar și 24 de ore, trebuind să supraveghem o mașină. Era vorba de un transport de cereale” - relatează comisarul șef. Locul de muncă al comisarului nu este la birou, ci la pândă, la drumul mare. „N-ai cum să-i prinzi pe evazioniști, dacă nu le știi traseul și nu-i pândești - susține Cristian Radu. În sezonul estival, am luat poziția consumatorului obișnuit. Ne așezam al rând, vedeam cum se desfășura actul comercial, dacă se elibera sau nu bonul fiscal. Chiar cumpăram. Mergem în magazine ca simplii clienți. Altfel nu poți constata dacă operatorii economici sunt corecți față de statul român.” Când sunt reclamați comisarii? În ultimul an, câțiva agenți economici mi s-au plâns de comportamentul abuziv al comisarilor veniți în control, care au ținut morțiș să dea o amendă și au plecau și cu „darul”. I-am întrebat pe fiecare: „V-au cerut ei?” „Ei nu cer. Le-am dat eu.” „De ce?” N-am primit niciodată răspuns. I-am vorbit comisarului șef despre aceste acuzații de corupție și de abuzuri. „Eu unul, nu știu cât de întemeiate sunt. Dumneavoastră știți, domnule Cristian Radu?” Nu era o noutate ce-i spuneam. „Prin intermediul presei, eu am făcut apel la operatorii economici care se simt lezați de vreun coleg de-al meu, să vină să mă înștiințeze - a reamintit șeful Gărzii Financiare. Foarte mulți apar în presă sub protecția anonimatului și spun că nu știu ce-au pățit. Dacă au fost lezați, trebuie să vină să spună, nu doar la noi, ci și la organele statului care ne verifică. Nu sub protecția anonimatului, pentru că avem oameni care-și fac datoria și se simt afectați. Eu n-aș acorda prea mult credit sesizărilor anonime.” A existat vreo plângere, vreo sesizare împotriva vreunui comisar în acest an? „Am primit sesizări - recunoaște comisarul șef. Au venit oameni care s-au plâns de comportamentul comisarilor. Eu am „prostul” obicei de a pune părțile față în față, pentru a le afla părerea. De fiecare dată s-a dovedit că adevărul este undeva la mijloc. Am constatat un lucru: întotdeauna când comisarii își fac datoria apar reclamații. Când nu și-o fac, oamenii nu reclamă.”