Cât costă vizita unui MOŞ CRĂCIUN profesionist

Cât costă vizita unui MOȘ CRĂCIUN profesionist

Urmează una dintre cele mai frumoase perioade din an pentru cei mici (și nu numai). Majoritatea așteaptă cu nerăbdare primii fulgi de zăpadă, atmosfera generală de sărbătoare, care va începe în câteva săptă-mâni dar, și mai important, venirea Moșului.Ajutoarele acestuia, care vor ajunge încă de la începutul lunii decembrie în grădinițe, școli, la firmele unde se fac petreceri pentru cei mici, dar și în casele constănțenilor, îndeosebi în Ajun de Crăciun, deja au început să-și pregătească ținutele puse bine peste an și… lista de tarife. Moș Crăciunii de la malul mării spun că anul acesta nu vor mări prețurile, având în vedere problemele cu care încă se confruntă, din cauza crizei, majoritatea constănțenilor. Așadar, de exemplu o vizită de 30 de minute la grădiniță costă undeva la 100 de lei, iar acasă la copii, 50 - 60 de lei. Prețurile cresc însă pe măsură ce diferența dintre copie și… original este greu de sesizat. Mai mult, părinții care vor ca cei mici să intre în contact și cu alte personaje ale iernii - spiriduși, crăciunițe, crăiese ale zăpezii sau oameni de zăpadă - trebuie să scoată din buzunare, pentru fiecare personaj în parte, aproape dublul sumei de mai sus.Între business și plăcereOvidiu Mictar, unul dintre numeroșii "moși" de pe plaiurile tomitane, spune că și anul acesta, ca de altfel și în 2011, se așteaptă la o lună decembrie foarte încărcată: "Și anul trecut a fost foarte bine, iar înainte de Ajun, și de Ajun, este plin". El se află printre ajutoarele Moșului care nu doar că nu va crește prețul, ci se gândește chiar să-l scadă, pentru a reuși să ajungă la cât mai mulți copii, iar părinții să fie ceva mai mulțumiți. Acesta spune că Ajunul Crăciu-nului este, în fiecare an, cel mai aglomerat și, spunem noi, cel mai profitabil. De dimineață până seară aleargă de colo - colo, căci, nu-i așa, bucuria din ochii copiilor atunci când îl văd pe Moș Crăciun este poate unul dintre cele mai frumoase cadouri pentru părinți. Cât este plăcere și cât este o oportunitate bună de a face ceva bani pe sfârșit de an, asta depinde de la persoană la persoană. Majoritatea Moșilor spun însă că totul a început mai mult din joacă. "Nu mi-am propus să fac asta. Până acum câțiva ani era doar simpla plăcere de a-i vedea cum se bucură la vederea Moșului pe copiii rudelor și ai vecinilor. Nu aveam cine știe ce costumație. Era chiar rudimentară. Mai târziu am început să cumpăr una, alta, ca să arăt ca un «profesionist» și chiar am citit câte ceva ca să pot intra bine în rol", a spus Vasi, un alt Moș care, deși spune că face cu mare plăcere această "activitate" de sezon, recunoaște că nici partea financiară nu este de neglijat, mai ales că în ultima lună din an și cheltuielile sunt pe măsură.