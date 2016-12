Cât costă Revelionul 2017

Spațiul virtual este inundat de oferte comerciale. Cel mai vândut produs este Revelionul. Se vând de toate: sejururi de 4 - 12 zile la munte sau la mare, în țară sau în străinătate, zboruri cu avionul, mese festive la cumpăna dintre ani, folclor, tradiții și obiceiuri legate de Anul Nou, excursii, sporturi de iarnă sau numai cazare.Nu îmi dau seama dacă Revelionul 2017 este mai ieftin sau mai scump decât în anii trecuți, dar există oferte pentru toate buzunarele. În cele ce urmează, vă prezentăm o scurtă radiografie a pieței.Dacă preferați să vă găsească Anul Nou în străinătate, aveți de unde alege. „Nu le ratați, mai avem șase locuri libere!”, anunță o agenție de turism. Este vorba de vacanța de Revelion a la Clarion în Praga. Sejurul cu patru nopți de cazare cu mic dejun inclus, cu un tur al orașului Praga și plimbări pietonale, plus transportul cu avionul costă 379 de euro pentru un adult în cameră dublă. Cina festivă de Revelion e opțională.O altă agenție vinde sejururi de Anul Nou exotice. Un Revelion în Thailanda, cu cazare în hoteluri de trei stele, se vinde cu 1.530 de euro de persoană. Oferta include transportul cu avionul, cazare două nopți la Bangkok și nouă nopți la Pattaya, ambele cu mic dejun inclus.Anul Nou în Malaezia vă costă 2.125 euro. În preț intră transportul cu avionul, cazarea trei nopți la Singapore, două nopți la Kuala Lumpur și șase nopți la Langkawi, cu mic dejun, în hoteluri de patru stele.În țară, la fel ca în alți ani, unii dintre ofertanți, de regulă proprietarii de pensiuni, vile și apartamente, oferă doar spațiul de cazare, cu utilitățile necesare organizării petrecerii. Alții includ în pachetul de servicii și distracția din noaptea de Anul Nou.Iată câteva exemple: o cameră dublă se vinde la prețul de 70 de lei pe noapte, la casa de vacanță „Coca”, din Târgu Ocna; 80 de euro, la pensiunea „La Cristina” din Sinaia; 80 de lei, la pensiunea „Elia”, din Moeciu; 140 de lei la pensiunea „Poiana Soarelui” din Moeciu.Hotelurile și vilele din zonele montane au o paletă de prețuri mult mai largă. Trei nopți cu pensiune completă plus masa festivă costă 384 de lei, pe noapte, de persoană, la complexul turistic „Cristal”. Hotelul „Casa Mureșan”, din Brașov, vinde cinci nopți pentru două persoane, cu mic dejun și masa festivă de Revelion la prețul de 2.900 de lei. Un sejur de trei nopți pentru o persoană, cu pensiune completă și băuturi, plus masa festivă de Revelion, costă 1.950 de lei de persoană la vila „Resort David” din Moeciu. Oferta hostelului „Mărțișorul” din Cacica asigură pensiunea completă, plus petrecerea de Revelion, și are variante de la două nopți (cu 1.000 de lei de persoană) la patru nopți (cu 1.400 de lei de persoană).Spre deosebire de alți ani când mai toate restaurantele de pe litoral lansau de timpuriu ofertele, multe dintre ele abia acum le definitivează. În aceste zile se schițează meniurile, programul artistic, sunt arvuniți cântăreții, artiștii și instrumentiștii, se calculează prețurile. Alte unități, dată fiind inflația de competitori de pe piața revelioanelor, au decis să se retragă din cursă, de teamă să nu iasă în pierdere.Iată câteva prețuri avansate la această oră de unitățile din Constanța: restaurantul „Delfinul” - 220 de lei de persoană; hotelul „Royal” - 360 de lei de persoană; restaurantul „Zorile” - 300 de lei de persoană.Complexul „Ten Colonadelor” organizează două revelioane, din care unul este „Revelionul musulmanilor”, la prețul de 250 de lei de persoană. Organizatorii au anunțat un meniu foarte bogat, cu băuturi la liber, și un program ales, cu muzică din belșug, colindători, balet și dansuri grecești. Până în prezent s-au vândut 60% din locuri, iar la „Revelionul musulmanilor”, 48 de locuri.