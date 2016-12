Cât costă Revelionul 2016

Revelionul 2016 este un punct de hotar în evoluția României și al omenirii. Marchează finalul celui de al doilea an de reviriment după marea criză economică mondială, dar și al unei perioade suprasaturate de conflicte militare, acte de terorism și tragedii umane. Totodată, deschide calea speranței că, în noul an, popoarele își vor redobândi pacea și vor continua să persevereze în direcția creșterii economice și a salvării planetei de pericolul încălzirii globale.Pentru industria hotelieră și alimentația publică, Revelionul este prima și ultima afacere a anului. De câteva luni, unitățile din sector au inundat piața cu oferte. Le găsești pe internet, în ziare, pe micul ecran, te pândesc din cutia poștală și de pe adresa de e-mail. Se vând de toate: sejururi de 2 - 12 zile la munte sau la mare, în țară sau în străinătate, zboruri cu avionul, mese festive la cumpăna dintre ani, folclor, tradiții și obiceiuri legate de Anul Nou, excursii, sporturi de iarnă sau numai cazare. În cele de urmează, vă prezentăm o scurtă radiografie a pieței.O vacanță de Revelion în Grecia, cu autocarul, de pe 29 decembrie 2015 până pe 5 ianuarie 2016, se vinde la prețul de 299 de euro de persoană. Pachetul include cazarea șapte nopți, în cameră dublă, în Salonic, Atena, Kalambaka, Sidirokastro, la hoteluri de 3 stele, cu mic dejun inclus. Cina festivă de Revelion și programul aferent se achită separat și costă 60 de euro de persoană.Cu 216 euro de sejur de persoană puteți petrece de Revelion la Napoli. Biletul de avion și cazarea pentru trei nopți, cu mic dejun, sunt incluse. O minivacanță la Istanbul, cu patru nopți de cazare, mic dejun și transport cu autocarul, puteți cumpăra la prețul de 219 euro de persoană. Sejurul în Marrakech (Maroc), între 28 decembrie 2015 și 5 ianuarie 2016, se vinde cu 995 de euro de persoană. Prețul include transportul cu avionul, cazare opt nopți cu demipensiune. Cina festivă de Revelion are tariful de 135 euro de persoană.În România, minivacanța și petrecerea de Anul Nou nu sunt prea ieftine.La fel ca în alți ani, unii dintre organizatori, de regulă proprietarii de pensiuni, vile și apartamente, oferă doar spațiul de cazare, cu utilitățile necesare desfășurării petrecerii. Alți, includ în pachetul de servicii și distracția din noaptea de Anul Nou.Un hotel de 4 stele, din Mediaș, vinde minivacanța de trei zile cu 1.680 de lei. În tarif intră trei nopți de cazare, pensiunea completă, accesul la piscină și la un mic muzeu al satului, activități în aer liber (tiroliană, tras cu arcul, săniuș, jocuri distractive) și petrecerea de Revelion.Iată și alte prețuri din țară: Alba Iulia (hotel) - 749 lei pe noapte de persoană, demipensiune și masa festivă); Moneasa, Arad (pensiune) - cazare patru zile, 165 lei pe noapte de persoană, demipensiune și masa festivă); Rucăr, Argeș (pensiune) - cazare patru zile, 475 lei pe noapte, pensiune completă și masa festivă); Băile Felix, Bihor (pensiune) - cazare patru zile, 140 - 190 lei pe noapte, masa festivă; Sărata Monteoru, Buzău (vilă) - pachet minim trei nopți, 250 lei pe noapte, pensiune completă și masa festivă; Băile Herculane, Caraș Severin (hotel) - pachet minim patru nopți, 440 lei pe noapte, pensiune completă și masa festivă.Municipiul și județul Constanța au un evantai foarte larg de oferte, dintre care prezentăm câteva: Corbu (vilă) - pachet minim trei nopți, 170 lei pe noapte, pensiune completă și masa festivă; hotel „Vega” Mamaia - sejur de două nopți pentru două persoane, cu cina festivă, preț între 2.130 și 3.810 lei de sejur; hotel „Zenith” Mamaia - sejur de trei nopți pentru două persoane, cu mic dejun și cina festivă, 1.512 lei de sejur; hotel „Iaki” Mamaia - sejur de trei nopți pentru două persoane, cu all inclusiv, cina festivă și acces la Spa Center, 3.990 lei de sejur; hotel „Del Mar” Mamaia - sejur de trei nopți pentru două persoane, cu mic dejun și cina festivă, acces la saună, sala de fitness și biliard, 1.800 lei de sejur; hotel „Siret” Mamaia - sejur de trei nopți pentru două persoane, cu pensiune completă și cina festivă, 1.790 lei de sejur.Pentru a vă bucura de pe acum de petrecerea de la cumpăna dintre ani, vă prezentăm o schiță a Revelionului oferit de restaurantul „Colonadelor, la prețul de 250 de lei de persoană. Buna-dispoziție va fi întreținută de formația Omega Band, Cabaret Deja Vu, Ansamblul Elpis, Brâulețul Dobrogean și de numeroasele surprize pregătite de gazde. La masă vor fi servite ruladă de cașcaval, icre de știucă, prosciutto cu parmezan, ruladă de somon, crevete crocant, terină de pui, vită și porc, frigărui cu brânzeturi, somon file, rulouri de curcan cu varză călită, mușchiuleț de porc umplut, salate, prăjituri de casă, fructe, alune.Cu speranța că v-am fost de ajutor în alegerea dumneavoastră, vă dorim, stimați cititori, să aveți parte de un Revelion minunat!