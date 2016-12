Cât costă pomul de Crăciun, anul acesta?

Mai este o lună până la venirea Crăciunului și ofertele pentru împodobirea casei și bradului au început să apară în hypermarketurile din Constanța. În caz că pomul de Crăciun artificial s-a deteriorat și doriți să cumpărați altul sau dacă v-ați săturat să cumpărați un brad natural în fiecare an, la prețuri din ce în ce mai mari, trebuie să plătiți cel puțin 30 de lei, pentru unul de un metru jumătate și peste 200 de ramuri. Prețurile cresc pe măsură ce crește și înălțimea sau numărul ramurilor și ajung până la 300 de lei, pentru un brad artificial decorat, de 210 centimetri. Un set de 12 globuri simple, de diverse culori, la 40 de milimetri costă cel puțin 3 lei. Dacă doriți globuri mai mari si decorate, trebuie să plătiți cel puțin 8 până la 10 lei pe un set. Pentru a avea un brad cât mai plin posibil, există și diferite decorații speciale, precum figurinele Moș Crăciun, cu prețuri variate, de la 10 până la 90 de lei. De asemenea există și decorații simple, ce reprezintă renii moșului sau clovnul Jester și costă aproximativ 10 lei. Doi metri de beteală costă cel puțin 5 lei, iar ca împodobirea bradului să fie completă trebuie atașată de vârful bradului steaua ce i-a călăuzit pe cei trei crai de la răsărit. Prețul celei mai simple stele este de 5 lei. Sigur, mai există și ale obiecte decorative ce umflă prețul pomului de Crăciun: rolă de mărgele - 2,5 lei, șirag decor - 3 lei, set trei clopoței - 3 lei, instalație de Crăciun - 5 lei. De asemenea, mai poți cumpăra un spray „multistrălucitor” sau spray de zăpadă ce costă cel puțin 5 lei, pentru 150 de mililitri. Coronița de Crăciun artificială ce se pune în fața ușii are un preț de 10 lei. Dacă vrei să-ți impresionezi copilul și să-l aduci pe Moș Crăciun în casa ta, cumpără-ți un costum la un preț accesibil de 10 lei. Cadourile constând în jucării puse sub pom se pot dovedi extrem de costisitoare pentru românul de rând. Prețurile personajelor preferate din desenele animate sar cu mult 50 de lei. O mașină cu spiderman costă 65 lei, iar o mașina de Formula 1 cu telecomandă costă 80 de lei, Desigur, îi poți lua copilului și jocuri educative, precum celebrele „Nu te supăra frate” sau puzzle-uri, însă plătești cel puțin 15 lei. Astfel, cumpărarea unui brad artificial de 150 de centimetri și decorarea lui te costă peste 100 de lei, în condițiile unui pom de Crăciun mai sărăcăcios și fără a se lua în calcul cadourile necesare pentru fiecare membru de familie.