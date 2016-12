Cât câştigă cel mai bine plătit IT-ist din România

Cât câștigă cel mai bine plătit IT-ist din România

Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012

Valoarea totală a celor mai bine plătiți angajați din industria IT în 2011 a fost de peste 15 milioane de lei, conform informațiilor comunicate de ANAF în exclusivitate pentru Capital.Cel mai mare salariu din domeniul IT în 2011 a fost de aproape 2,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă că cel mai bine plătit IT-ist din România a avut anul trecut un salariu de 190.000 de lei, echivalentul a aproximativ 45.000 de euro pe lună.Din cei 10 angajați prezenți în topul celo mai mari salarii din IT, 9 au câștigat peste un milion de lei anul trecut, iar ultimul a avut puțin sub acest prag, mai precis 957.000 de lei.