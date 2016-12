Cât au scăzut, de fapt, preţurile apartamentelor din Constanţa

2

o analiza corecta

si pertinenta. Totusi, ramine intrebarea de baraj: de ce scad preturile, daca oferta e mica sau limitata si cererea mare. In plus, pretul chiriilor a crescut semnificativ. Deci, nu mai nimeni obligat sa vinda, tinind cont de chiria pe care o poate lua. Iar piata inchirerilor e nesecata (vara turismul, iarna studentii). In afara de acest asapect, trebuie luat in calcul si faptul ca nu renteaza sa construiesti un apartament nou, daca pretuld e constructie e mai mic decat pretul vechilor apartamente. E adevarat, apartamentele de lux au spatiu si confort. Dar si ce preturi... Dar toate apartamentele noi sunt gaselnite, facaturi cu structuri de beton si pereti autoportanti , rigipsuri etc. Nu sunt din beton armat sau caramida ca apartamentele vechi... Mult mai rezistente. Pe mine asta m-ar interesa: cauza ieftinirii artificiale a apartamentelor. Puteti s-o depistati?