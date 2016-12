Cât a pierdut industria turistică din România în ultimii patru ani

1

Turismul ar trebuii sa aduca Romaniei cel putin 10 miliarde EUR

Realizatoarea acestui articol nu are nimic de a face cu realitatea din turismul romanesc. Scaderea numarului de turisti straini in Romania nu se datoreaza crizei ci incompetentei si neprofesionismului. Oameni care sunt la conducerea departamentelor de turism nu stiu sa-si faca treaba. Cauzele scaderii numarului de turisti straini este alta. Firmele de turism adevarate: ITS, TUI, Fritidsresor, Apollo, Tomas Krook fac turism popular si nu negociaza cu un hotel s-au un restaurant ci cu 10-15 complexe turistice. Adica hotel cu piscina, restaurant si toate cele. Daca patronii ar fi destepti ar pune totul la un loc si ar face din Mamai o societate turistica. Ar fi mult mai usor sa se negocieze, sa se investesca si mai ales ar fi mult mai organizat. Daca Mazare s-ar implica ar putea face asa ceva pentru ca el stie cum sa-i stranga cu usa pe proprietari sa intre in asociatie. Toti, absoluti toti ar casitga din asta chiar daca preturile ar fi mai mici dar sezonul mai lung. Daca de ex s-ar costruii piscine mai exotice cu apa de mare incalzite cu panouri solare s-ar putea prelungii sezonul la 4 luni 15 mai -15 sept. Adica 120 zile suficient ca toi sa castige bani. Mai aud de la unii ca nu exista interes. Gresit, nu avem oameni competenti. Inchiriati cativa sefi de la o agentie occidentala pentru 10 ani si va promit ca vor pune turismul pe picioare. Asa au facut bulgarii care au concesionat cele mai multe hotele nemtilor si uite unde au ajuns cu turismul. Cad spun ca este potential de cel putin 10 mil de turisti straini ma gandesc bineintele nu numai la mare dar si la munte, delta manastirile turismului, ecoturism etc. Grecia au sezon mai lung dar nu are frumusetile Romaniei si este mult mai mica dar are anual peste 30 mil de turisti (ma intreb cum poate merge asa de prost). La turci chiar daca este recesiune in Europa numarul turistilor a crescut foarte mult in ultimii ani. Daca se vrea se poate dar cineva trebuie sa preia haturile. Mazare sau Constantinescu care acum au si guvern USL.