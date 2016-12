Cât a dat nevastă-mea pe-o găină

"Românul s-a născut fatalist", susține amicul meu Nae. El e, ca să spun așa, specialist în dezastre politico - economico - sociale. Are chiar și un doctorat în… pesimism. Nu bag mâna în foc că teza cu care și-a luat doctoratul ar fi originală și că nu i-a plagiat pe pesimiștii de seamă ai neamului.Deunăzi, amicul mă oprește pe stradă și mă trage cu forța într-o berărie. - Vin vremuri grele! mă anunță el, încercând să bage spaima în mine. - Ei, lasă Nae, că nu e chiar așa! Uite, la stat nu se mai fac concedieri, bugetarilor le-au fost reîntregite salariile tăiate, iar pensionarii își primesc banii luați ilegal de fostul guvern. Păi, toate astea sunt de rău?Nae se uită la mine cu un dispreț superior, extrage o tabletă elec-tronică din servietă și accesează pagina de web a Institutului Național de Statistică. O deschide la ultima anchetă de conjunctură, care arată ce cred managerii români despre tendințele din economia națională.Viitorul apropiat văzut de ei e mai negru decât sufletul încrâncenat al lui Nae. În industrie, construcții, comerț și servicii, toți prevăd creșteri de prețuri de la 1 septembrie.Simt un incendiu în stomac, pe care-l sting cu o înghițitură de bere.- Măi, Nae, astea-s doar opinii. Și-au dat și oamenii ăia cu părerea, dar asta nu înseamnă că vor crește neapărat prețurile. Amicul nu-mi dă pace și tastează site-ul ministerului agriculturii, la pagina prețurilor din târguri și piețe. Pune față în față prețurile din luna ianuarie cu cele de la mijlocul lui august și… mie mi se face rău. Prețurile din vară par a fi trase la indigo după cele din iarnă. Pe ici-acolo, la grâu, porumb, cartofi, tomate sau mere, sunt chiar mai mari.Simt că focarul de incendiu din stomac nu s-a stins, așa că mai trag un gât de bere. Nu apuc să spun nici "cârc" și amicul face o nouă manevră. Pe display apare declarația lui Florin Georgescu. Ministrul de finanțe parc-ar fi fratele geamăn al lui Nae; anunță doar grozăvii. Creșterea economică prognozată va fi mai mică din cauza Europei, a secetei și a tensiunilor politice din țară. Rata inflației va fi de 3,5% în loc de 3%.Doar ce-am înghițit nodul din gât, că Nae "pescuiește" o nouă știre "neagră" din spațiul virtual. De data asta e un raport al Organizației pentru Alimentație și Agricultură, care spune că seceta din acest an i-a afectat pe cei mai mari producători agricoli ai lumii. Prețul cerealelor a crescut cu 17%, iar al zahărului cu 12% și există temeri că se va repeta criza alimentelor din 2007 - 2008.În stomac s-a declanșat o vâlvătaie. Chelnerul îmi sare în ajutor cu o nouă halbă de bere.Clinc, clinc! sună mobilul. Răspund. E o cunoștință, patronul unei firme de construcții. Mă ia tare:- Ziaristule, de ce nu scrieți că nu mai merge nimic în țara asta? Băncile au scumpit creditele și-ți cer și pe mama, și pe tata drept garanție, execuți lucrări pentru administrațiile locale și te plătesc la Sfântul Așteaptă, iar în timpul ăsta, Fiscul îți sucește cuțitul între coaste, că ai întârziat cu o zi să-ți achiți dările. Ziaristule, noi, constructorii, eram considerați până mai ieri motorul economiei, iar acum suntem faliți. Privește în jur și-ai să vezi că țara e plină de construcții neterminate!Am aruncat o privire prin fereastra largă, spre stradă. Chiar vizavi de berărie se află un bloc de apartamente a cărui construcție a început în 2008, în timpul boom-ului economic. După patru ani, este în aceeași stare în care l-a prins criza. Am scăpat de interlocutorul meu, promițându-i că voi scrie despre necazurile constructorilor. Jarul din stomac urcase pe gât și începusem să scot flăcări pe nări, așa că n-a fost de-ajuns o singură halbă.Când a venit chelnerul cu nota de plată, Nae a luat foc, iar eu am făcut explozie.- Noi am "reașezat" prețurile mai devreme de 1 septembrie, s-a scuzat chelnerul.Acasă, soția m-a luat în primire, de la ușă: - Ioane, știi cât am dat pe-o găină?!