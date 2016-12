Câştigăm sau pierdem dacă ţinem banii la bancă?

Câștigăm sau pierdem dacă ținem banii la bancă?

- Dobânzile reale la depozite au coborât aproape de zeroPopulația este „vaca de lapte” a sistemului bancar. Fără economiile ei, instituțiile financiare n-ar mai exista. Astăzi, 61,46% din banii depozitați în băncile românești sunt depuneri ale persoanelor fizice. Dar cu toate acestea, instituțiile financiar - bancare uită că trebuie să asigure o protecție reală a investițiilor populației, că trebuie să stimuleze economisirea.În ultimii trei ani, depozitele bancare ale persoanelor fizice (exprimate în lei echivalent) au înregistrat o continuă creștere:- în decembrie 2012 - 122,220 miliarde lei;- în decembrie 2013 - 129,727 miliarde lei;- în decembrie 2014 - 138,035 miliarde lei;- în martie 2015 - 139,346 miliarde lei.În intervalul de referință, saltul a fost de 14%.Creșterea economisirii a ajutat sucursalele bancare din România, în perioada de prăbușire a economiei mondiale, să își refacă lichiditatea afectată de retragerea masivă a finanțării de către băncile mamă, din străinătate. Pentru a atrage depunerile populației, băncile românești acordau dobânzi de 9 -12% la depozite în lei, în 2009 - primul an al crizei economice. Având în vedere că inflația era de 5,59%, rezultă că dobânzile reale acordate persoanelor fizice se ridicau la 3,41 - 6,41%.Depozitele bancare erau nu doar cea mai sigură investiție pentru populație, ci și cea mai profitabilă.Băncile cumpărau scump banii și îi vindeau mult mai scump. Criza economică a fost o mană cerească pentru ele, după cum o demonstrează profiturile realizate în acea perioadă.Declanșarea crizei creditelor neperformante a determinat înăsprirea condițiilor de acordare a împrumuturilor și, drept urmare, scăderea dramatică a volumului creditării. Cererea continua să fie mare, dar nouă din zece solicitări de împrumut erau respinse.Cum populația speriată de criză consuma tot mai puțin, preferând să economisească bani albi pentru zile negre, băncile și-au permis să reducă dobânzile la depozite și, astfel, să își sporească profiturile. În anul 2012, dobânzile nominale au coborât la 5 - 7,5%, iar cele reale, la 1,67 - 4,17%, pentru ca, în mai 2015, dobânzile nominale să alunece în intervalul 1 - 2,8%, în timp ce dobânzile reale au ajuns la 0,1 -1,9%.În prezent, la un depozit de 1.000 de lei, câștigul nominal din dobândă, obținut după un an este de 1 - 19 lei. Din această sumă trebuie achitat impozitul pe venit, de 16%, ceea ce înseamnă că venitul net din dobândă scade la 0,84 - 15,96 lei.Dar asta nu este totul. Dacă deponentul dorește să își retragă banii depuși, trebuie să achite un comision, care este zero la unele bănci, dar poate ajunge la 0,5% din suma retrasă, la altele. Astfel că, în cel mai bun caz, la finalul unui an, pentru cei 1.000 de lei depuși, va primi 1.015,96 lei, iar în cel am nefericit caz, mai puțin decât a depus, respectiv 950,80 de lei.Numărul celor ce se simt trași pe sfoară de către bănci, pentru că iau mai puțini bani decât au depus, este tot mai mare. În prezent, economisirea și-a pierdut nu doar rolul de investiție, ci și de protecție în fața inflației.Situația în care de pe urma economisirii profită doar băncile nu va dura mult timp, fără ca populația să nu reacționeze. Dacă tendința de reducere a dobânzilor la depozite va continua, oamenii vor înțelege că este în avantajul lor să își țină banii acasă.Semnalul de alarmă a fost tras și de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la recenta dezbatere cu patronatul bancar: „Ar trebui să obișnuim publicul cu date nete și să publicăm rata reală a dobânzii, nu cea nominală, pentru că publicul înțelege mai ușor așa. Dacă unii deponenți sunt nemulțumiți de scăderea veniturilor aduse de dobânzile bancare, eu cred că ar trebui să se uite la dobânda reală, nu la cea nominală. Politica de comisioane a băncilor trebuie să evite descurajarea economisirii. Aceste comisioane sunt încă mari. Să taxezi cu 1% o operațiune bancară e mult și fac cu această ocazie un îndemn la realism. Am ajuns cu dobânzile la nivel european, trebuie să reducem și comisioanele la nivel european.”Sunt convins că băncile nu îi vor da ascultare lui Isărescu, cum n-au făcut-o nici până acum. Transparența nu este punctul lor forte, iar la comisioane nu renunță fără a avea un interes.Acum, băncile au mai mulți bani decât este nevoie. Lichiditatea din piață este mare. Dar lucrurile se vor schimba în curând, căci economia reală este în creștere, cu sau fără sprijinul instituțiilor financiare. Iar când economia merge, și creditarea își dă drumul. Atunci, banii populației vor avea un preț mai mare, căci băncile se vor lupta să pună mâna pe ei.