Casele din lemn au „înverzit“ piaţa construcţiilor

Casele din lemn au „înverzit“ piața construcțiilor

Dacă v-ați plictisit de BCA sau dacă nu aveți resurse financiare pentru a construi o casă după metodele clasice, preferate de meșterii români, atunci este cazul să treceți la lemn. Percepute ca fiind destinate vacanțelor, casele din lemn pot fi folosite și ca reședință permanentă, dacă sunt izolate termic corespunzător. „Este ceea ce numit casă în casă – avem un perete de lemn la interior, apoi un interspațiu generos, în care se pune izolația (vată minerală sau polistiren), apoi încă un perete extern, tot din lemn, ceva mai gros”, explică Rareș Lombrea, director de vânzări al unei firme din Bistrița, care se ocupă de realizarea și montarea structurilor din lemn. Prețurile sunt variate, pornind de la 1.350 – 1.500 euro, pentru foișoare și căsuțe de grădină, și ajungând la 4.000 euro, pentru o casă mai mare, cu o suprafață de 60 mp. Prețul modelelor mai mari, cu izolație, crește direct proporțional, în funcție de suprafață. „În trei săptămâni de la achitarea unui avans, casa este construită și asamblată la noi la firmă. Apoi, montajul nu durează decât 8 – 10 ore, pentru o casă de dimensiuni medii. Foișoarele și căsuțele sunt gata în două – trei ore”, mai spune Lombrea. În prezent, firma bistrițeană ex-portă foarte mult, în țări ca Franța, Italia, Anglia, Spania și Germania. Cel mai bine merg exporturile în Italia, cu o medie de 300 de căsuțe/lună, spune directorul de vânzări. Și în România merg bine vânzările, în ciuda problemelor financiare. „Românul este însă special. La orice produs avem, el cere modificări, care, deși nu sunt majore, implică modificarea proiectului și schimbarea structurii de rezistență. Vorbim de un geam mai la stânga, o ușă mai la dreapta, o scară mutată cu 20 de centimetri mai în spate, totul pentru a avea o casă unică”, spune Rareș Lombrea. Lemnul cel mai folosit este molidul, la care se adaugă stejarul și pinul. Fiecare client trebuie să-și realizeze singur fundația din beton. „Noi nu avem timp să facem fundații. Avem în jur de 500 de angajați acum și suntem încărcați la maximum. În România am avut 20 de comenzi ferme în ultima lună, în alte zone ale țării. La Constanța nu am mai avut lucrări din ianuarie, când am ridicat 20 de chioșcuri la Ovidiu”, explică reprezentantul firmei. Adăugați la fundație un acoperiș bun, o izolație termică profesională și o centrală și puteți să vă mutați în liniște de la bloc, devenind mai „verde” decât niciodată.