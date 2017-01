Casele din Constanţa rămân în epoca de piatră

Casele din Constanța rămân în epoca de piatră

Dezvoltarea segmentului rezidențial a mărit concurența în rândul arhitecților și proiectanților, mai ales că mulți developeri de proiecte imobiliare vin cu proiectele gata făcute sau colaborează cu firme din străinătate. Complexurile care rămân sunt disputate între numeroșii arhitecți constănțeni, desprinși din institutul de proiectare sau veniți direct de pe băncile facultăților. Proiectarea unei case are două părți importante, și anume pro-iectarea propriu-zisă și obținerea avizelor. Munca arhitecților durează maximum două luni pentru un proiect. Mult timp necesită avizele, care pot fi maximum 13, de la apă, energie electrică, termică, canalizare, mediu, arheologie, apărare civilă, Marele Stat Major și așa mai departe. Nu în ultimul rând, este necesar și un studiu de urbanism. În continuare, legea arhitecților stă la baza onorariilor minime ale arhitecților. Astfel, costul proiectării reprezintă un coeficient din valoarea totală a investiției. În funcție de complexitatea proiectului și de timpul necesar realizării acestuia, procentul care le revine arhitecților este cuprins între 4 și 7,7% din valoarea casei. Cât despre case, constănțenii preferă în continuare casele din beton, BCA sau piatră, în ciuda insistenței cu care constructorii promovează materialele „verzi”, precum lemnul sau prefabricatele. O casă din lemn ajunge să coste cu maximum 50 - 60% mai puțin decât o casă din beton. În schimb, costurile proiectării sunt puțin mai mari, întrucât trebuie să calculezi cu atenție cum se îmbină toate grinzile. Casele de beton sunt construite după ureche în proporție de 40% din cazuri și sunt, în acest caz, la fel de fragile ca o casă din lemn. „Există acum foarte multe măsuri care trebuie respectate la ridicarea unei case din lemn. În plus, nu avem pe piața locală dulgheri profesioniști, care să prelucreze corect lemnul. Ar trebui să vină de la munte, numai că modelele de case pe care le fac ei acolo nu se potrivesc aici, în Dobrogea”, spune Octavian Ruse, directorul institutului constănțean de proiectare „Proiect SA”. Prețul unei case cu o suprafață construită de 150 metri pătrați, cu parter și un etaj, tâmplărie din lemn, acoperiș din țiglă și centrală termică pe gaz este în jur de 120.000 - 130.000 euro, dar poate ajunge și sub 100.000 euro, în funcție de dimensiuni și de calitatea materialelor folosite. „Casele de lemn nu au proba timpului. Se spune că rezistă 80 - 100 de ani, după modelul unor struc-turi asemănătoare din străinătate. Tehnic, au durată de viață de maximum 30 de ani. La Constanța, vom putea verifica de-abia prin 2100", explică directorul „Proiect SA”.Dezvoltarea segmentului rezidențial a mărit concurența în rândul arhitecților și proiectanților, mai ales că mulți developeri de proiecte imobiliare vin cu proiectele gata făcute sau colaborează cu firme din străinătate. Complexurile care rămân sunt disputate între numeroșii arhitecți constănțeni, desprinși din institutul de proiectare sau veniți direct de pe băncile facultăților. Proiectarea unei case are două părți importante, și anume pro-iectarea propriu-zisă și obținerea avizelor. Munca arhitecților durează maximum două luni pentru un proiect. Mult timp necesită avizele, care pot fi maximum 13, de la apă, energie electrică, termică, canalizare, mediu, arheologie, apărare civilă, Marele Stat Major și așa mai departe. Nu în ultimul rând, este necesar și un studiu de urbanism. În continuare, legea arhitecților stă la baza onorariilor minime ale arhitecților. Astfel, costul proiectării reprezintă un coeficient din valoarea totală a investiției. În funcție de complexitatea proiectului și de timpul necesar realizării acestuia, procentul care le revine arhitecților este cuprins între 4 și 7,7% din valoarea casei. Cât despre case, constănțenii preferă în continuare casele din beton, BCA sau piatră, în ciuda insistenței cu care constructorii promovează materialele „verzi”, precum lemnul sau prefabricatele. O casă din lemn ajunge să coste cu maximum 50 - 60% mai puțin decât o casă din beton. În schimb, costurile proiectării sunt puțin mai mari, întrucât trebuie să calculezi cu atenție cum se îmbină toate grinzile. Casele de beton sunt construite după ureche în proporție de 40% din cazuri și sunt, în acest caz, la fel de fragile ca o casă din lemn. „Există acum foarte multe măsuri care trebuie respectate la ridicarea unei case din lemn. În plus, nu avem pe piața locală dulgheri profesioniști, care să prelucreze corect lemnul. Ar trebui să vină de la munte, numai că modelele de case pe care le fac ei acolo nu se potrivesc aici, în Dobrogea”, spune Octavian Ruse, directorul institutului constănțean de proiectare „Proiect SA”. Prețul unei case cu o suprafață construită de 150 metri pătrați, cu parter și un etaj, tâmplărie din lemn, acoperiș din țiglă și centrală termică pe gaz este în jur de 120.000 - 130.000 euro, dar poate ajunge și sub 100.000 euro, în funcție de dimensiuni și de calitatea materialelor folosite. „Casele de lemn nu au proba timpului. Se spune că rezistă 80 - 100 de ani, după modelul unor struc-turi asemănătoare din străinătate. Tehnic, au durată de viață de maximum 30 de ani. La Constanța, vom putea verifica de-abia prin 2100", explică directorul „Proiect SA”.