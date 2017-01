Casă de vacanţă în Constanţa, cu 23.000 de euro

Casă de vacanță în Constanța, cu 23.000 de euro

Prețul caselor de vacanță a scăzut cu până la 52,4% de la începutul anului 2008 până în prezent, au anunțat reprezentanții imobiliare.ro. Cea mai mare scădere de preț din ultimii doi ani a fost înregistrată de proprietățile din județul Brașov. Urmează cele din județele Constanța (-38,4%), Prahova (-37,9%) și Ilfov (-29,7), potrivit analizei realizate de portalul imobiliare.ro Topul celor mai ieftine 5 case de vacanță este încheiat de o casă bătrânească bulgărească în comuna Corbu, județul Constanța. Casa are două camere, baie și bucătărie și o suprafață utilă de 100 de metri pătrați. Terenul aferent cu o livadă de pomi fructiferi are o suprafață de 1.080 de metri pătrați. Are toate utilitățile și se află la mai puțin de 3.000 de metri de mare. Proprietarul solicită 23.000 de euro.