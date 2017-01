„Casa de Expediţii Phoenix” este noul acţionar majoritar al SC „Apronav”

Tranzacții pe piața portuară

„Casa de Expediții Phoenix” este noul acționar majoritar al SC „Apronav”

Afacerile portuare sunt într-o continuă mișcare. În 1991, ele erau supuse forței de divizare. Atunci a avut loc desprinderea, din fosta Întreprindere de Exploatare Portuară, a unei constelații de agenți economici, care, apoi, s-au privatizat. Ulterior, pe lângă așa numitele companii tradiționale, au apărut altele noi, care au ocupat zonele virgine ale portului. Totodată a început mișcarea capitalurilor. Unele dintre companii și-au schimbat patronii, în câteva rânduri, fie prin achiziționarea directă a pachetelor majoritare de acțiuni, fie prin tranzacții bursiere, fie prin executarea silită de către creditori. Astăzi, creșterea numerică a companiilor portuare este dublată, tot mai mult, de tendința concentrării capitalului. Astfel iau naștere grupuri de firme din ce în ce mai puternice, capabile să facă față concurenței acerbe din portul Constanța. Afaceri prospere Vineri, 3 august 2007, compania de operare portuară „Casa de Expediții Phoenix” SA a preluat un pachet de 70% din acțiunile SC „Apronav” SA. Capitalul social al noului acționar majoritar este controlat de verii Ion și Nicolae Dușu, cunoscuți în mediul economic din județul Constanța, pentru afacerile prospere din industria materialelor de construcții, turism și serviciile portuare. Nicolae Ștefănescu, directorul general executiv al SC „Casa de Expediții Phoenix” SA, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, că achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al SC „Apronav” SA s-a realizat la valoarea totală de circa 15,9 miliarde lei vechi, tranzacția fiind finanțată din fondurile proprii ale cumpărătorului. „Casa de Expediții Phoenix” are ca obiect de activitate manipu-larea mărfurilor generale, în special a cherestelei. Ea are în exploatare danele, nr. 8, 21 și 22 și numeroase spații de depozitare. „Nu suntem unul dintre operatorii mari, dar avem rezultate economico – financiare bune, care ne permit să ne extindem activitatea” – afirmă Nicolae Ștefănescu. În 2006, Casa de Expediții Phoenix” a operat circa 300.000 t mărfuri, volum ce va fi depășit în 2007. Cifra de afaceri realizată anul trecut a fost de 52 miliarde lei vechi, iar profitul net de 5 miliarde lei, în condițiile în care au fost făcute investiții de aproximativ 200.000 euro, fiind achiziționate 4 stivuitoare, 2 trailere și 4 remorci. Cheia dezvoltării „Casa de Expediții Phoenix” este una dintre companiile portuare care s-a dezvoltat organic, sporindu-și cifra de afaceri și profitul, de la an la an, și reinvestind totul în dezvoltare. Numărul lucrătorilor săi a crescut treptat, ajungând, în prezent, la 120 de persoane. „Apronav” SA, compania achiziționată, este specializată în aprovizionarea tehnico-materială a navelor și agenților economici. Ea dispune de două stații de produse petroliere și două magazii, cu o suprafață totală de 2.500 mp, plus sediul din apropierea clădirii „Romtrans”. În ultimii ani, activitatea societății s-a redus, ca și numărul angajaților, care a ajuns la 25 de persoane. Achiziția prezintă interes atât pentru suprafețele generoase, de depozitare, cât și în ideea relansării comerțului cu carburanți pentru traficul naval și auto. Activitatea „Apronav” SA va fi supusă unei analize în detaliu, pentru a se decide ce investiții vor fi făcute, a declarat Nicolae Ștefănescu.Afacerile portuare sunt într-o continuă mișcare. În 1991, ele erau supuse forței de divizare. 