Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa împlineşte 30 de ani

Nu va mai laudati cu realizari!

Pacat! Am urmarit cum s-a realizat Casa de Cultura si am fost ferira Era frumoasa si primitoare, cu sali curate, spatii pentru activitati educative si conferinte! Dar a venit dezastrul de dupa 1990, cand ”sindicalistii” roiau in jurul ei pentru a o ”pradui”. In loc de cultura, noii ”administratori” s-au intrecut in ”retete originale” in ton cu democratia instalata in Romania. Cultura nu s-a mai facut, locul ei fiind luat de jocuri de noroc, baruri de noapte si...prostitutie cat incape, ca asta se cerea! Acum, Casa de cultura arata jalnic; pavajele sunt cele originale, structura de rezistenta este afectata (coltul stanga fata) prin deschiderea unei usi de evacuare, fatada este acoperita de banerepublicitare de paca am fi in Pakistan. Jalnic!!!...