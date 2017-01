Cartierul de lux Mamaia Nord, abandonat de proprietari

Constănțenii care vor să-și vândă apartamentele din blocurile situate în zona Mamaia Nord se confruntă cu o adevărată problemă. Deși sunt mulți cei care le-au scos la vânzare chiar și de mai bine de jumătate de an, numărul proprietarilor ce au reușit să „scape“ de ele este extrem de mic, spun agenții imobiliari. Lista motivelor din cauza cărora constănțenii nu se înghesuie să se mute în acea zonă, pe care turiștii ar putea să o considere chiar atractivă, este destul de lungă. În primul rând, drumul spre și dinspre casă, spre alte cartiere din Constanța, este un adevărat calvar vara, din cauza zecilor de mii de turiști care iau cu asalt stațiunea Mamaia. Ambuteiajele din acea zonă, mai ales în week-end, dar și seara, nu mai sunt de mult o raritate. Apoi, Mamaia Nord nu se poate lăuda cu grădinițe, școli și nici cu magazine la fiecare colț de stradă, așa cum sunt în alte zone, de unde să se poată cumpăra, în extrase-zon, măcar alimente. Așadar, cei care locuiesc acolo sunt nevoiți să-și înscrie copiii la cursuri fie în oraș, fie la Năvodari. Distanța este oricum destul de mare, în ambele cazuri. Agenții imobiliari spun însă că în Mamaia Nord există, la această oră, oferte mai mult decât bune. Nadia Mihalcea, agent în cadrul agenției con-stănțene Bursa Imobiliară, a precizat că, de exemplu, un apartament de lux din această zonă, de două camere, mobilat, utilat complet, în bloc nou, este pus la vânzare cu 65.000 euro, un preț foarte bun raportat la condițiile pe care le oferă. De asemenea, tot în Mamaia Nord, un apartament cu două camere, de 53 mp, în bloc nou și cu loc de parcare asigurat poate fi cumpărat cu 41.000 euro, în vreme ce o garsonieră de 26 mp, mobilată, utilată și cu îmbunătățiri, costă 23.000 euro. Dacă totuși vreți să stați în această zonă, dar într-un bloc „exclusivist“, așa după cum este prezentat în oferta altei agenții imobiliare, exact lângă mare, cu pază, trebuie să scoateți din buzunar 125.000 euro. Aparta-mentul are trei camere, două balcoane, cu o suprafață de 168 mp. Numărul mare de oferte din ce în ce mai tentante nu dă însă semne că ar revigora piața imobiliară nici din zona Mamaia Nord și nici din alte zone. La capitolul cerere, unele agenții stau pe zero, la ora actuală. De altfel, în ultimele două săptămâni nu s-a mai cumpărat nimic, spun reprezentanții acestora.