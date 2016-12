Cartel „Alfa“ acuză guvernul

Sindicatele nu pot să-i ierte guvernului că a plafonat salariul minim pe economie la 500 lei. Ele îl taxează pentru orice greșeală. Adoptarea HG 421/ 2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială i-a dat prilejul confederației sindicale Cartel „Alfa“ să critice din nou Cabinetul Tăriceanu. Organizația consideră că, prin acest act normativ, Executivul recunoaște că nivelul minim al alocației de hrană este de cel puțin 8,3 lei pe zi, de persoană. Pornind de la această sumă, sindicaliștii au calculat că nivelul minim al alocației lunare de hrană pentru o persoană este de 249 lei, cel pentru o familie, 672,3 lei (valoare netă), care conduce la un salariu minim de 855 lei (valoare brută). Cu alte cuvinte - spun ei -, pentru a-și asigura minimul de hrană, o familie de doi salariați are nevoie de un salariu brut, pentru fiecare persoană matură a familiei de câte 877 lei. Iar dacă sunt incluse și alte persoane aflate în întreținere, suma crește semnificativ. „Practic, prin actele normative aprobate, Guvernul României confirmă situația dramatică a lucrătorilor din România, care sunt, prin politica salariului minim promovat, ținuți conștient intr-o stare de subnutriție si sărăcie. (...) Prin urmare, solicitarea sindicatelor privind creșterea salariului minim este perfect justificată. Un salariu minim brut de 500 lei este nerealist și extrem de departe de suma minimă care să acopere cheltuielile de bază necesare unei familii (care nu includ numai hrană, ci și utilități, servicii, îmbrăcăminte etc)“ - afirmă Bogdan Hossu, președintele Cartel „Alfa”. Confederația atenționează partidele politice și Guvernul că „dacă nu doresc conflicte sociale, dacă se dorește o Românie integrată cu adevărat in Uniunea Europeană, trebuie să își asume față de cetățeni o politică salarială adecvată, care să motiveze munca, să motiveze cetățenii români să rămână sau să se întoarcă în țară.“ Guvernanții români și Banca Națională au susținut dintotdeauna politica salariilor mici, fluturând pe sub nasul națiunii teoria conform căreia creșterea veniturilor este generatoare de inflație. Realitatea din țara noastră demonstrează însă că indicele prețurilor de consum a crescut fără legătură cu dinamica salariilor. Inflația a fost marcată în primul rând de politicile fiscale, energetice, agricole și investiționale ale guvernului, iar creșterea salariilor a fost consecința ascensiunii prețurilor. Mult mai grav este faptul că prin politica iresponsabilă a salariilor mici și a fiscalității ridicate, guvernul a contribuit decisiv la exodul lucrătorilor calificați. El își poate trece în contul marilor realizări adâncirea crizei forței de muncă, cu consecințe nefaste pentru funcționarea economiei naționale.