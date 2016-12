CARTA drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

CARTA drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

Ziarul „Cuget Liber” vă prezintă „CARTA drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale”, act normativ care va influența, de acum înainte, viața tuturor plătitorilor de taxe și impozite din România. Actul normativ se mai află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor publice, la secțiunea transparență legislativă. Cei interesați pot face propuneri de îmbunătățire a proiectului.CARTAVerificarea situației fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, denumită în continuare verificare fiscală, prevăzută la art. 1091 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităților desfășurate de organele fiscale având ca obiect examinarea totalității drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei fizice verificate.În scopul efectuării acestor activități organul fiscal va proceda, în principal, la:a) solicitarea, în condițiile legii, de informații de la autorități și instituții publice;b) analiza tuturor informațiilor, documentelor și a altor mijloace de probă referitoare la situația fiscală a persoanei fizice verificate;c) confruntarea informațiilor obținute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declarațiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terțe persoane;d) solicitarea, în condițiile legii, de informații, clarificări, explicații, documente și alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată și/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;e) discutarea constatărilor organului fiscal cu persoana fizică verificată și/sau cu împuterniciții acesteia;f) stabilirea, dacă este cazul, a diferenței de bază de impozitare, prin utilizarea metodelor indirecte prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum și a obligațiilor fiscale corespunzătoare acesteia;g) dispunerea măsurilor asigurătorii, în condițiile legii.Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal și nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală.DrepturiStimate contribuabil, pe timpul desfășurării verificării fiscale aveți următoarele drepturi:1. Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de verificare a situației fiscale personaleÎnaintea desfășurării verificării fiscale, veți fi înștiințat despre această acțiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.Prin avizul de verificare veți fi înștiințat cu privire la:a) temeiul juridic al verificării;b) data de începere a verificării;c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;e) locul desfășurării verificării și persoana de contact la care vă veți prezenta;f) informațiile și înscrisurile relevante pentru verificare.Aveți la dispoziție 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancțiunea decăderii, să prezentați documentele justificative în vederea clarificării situației fiscale personale.Avizul de verificare se comunică potrivit dispozițiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală și este însoțit de Carta drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.2. Dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situației fiscale personaleAmânarea datei de începere a verificării fiscale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a dumneavoastră, pentru motive justificate.În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acțiunea de verificare fiscală.3. Dreptul de a beneficia de asistență de specialitatePe toată durata exercitării verificării fiscale aveți dreptul să beneficiați de asistență de specialitate sau juridică.4. Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfășurare a verificării fiscaleLa cererea scrisă a dumneavoastră verificarea fiscală se poate desfășura și la:a) domiciliul dumneavoastră, dacă sunteți în imposibilitate fizică de a vă deplasa;b) domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistență de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă și sediul său profesional.Solicitarea scrisă pentru desfășurarea verificării fiscale la domiciliul dumneavoastră sau la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistență se depune la organul fiscal înainte de data începerii verificării fiscale înscrisă în avizul de verificare.5. Dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informațiilor și înscrisurilor relevante pentru verificarePerioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevăzută pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situația dumneavoastră fiscală, poate fi prelungită cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.6. Dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale și de a numi persoane pentru a furniza informațiiAveți dreptul să colaborați la constatarea stărilor de fapt fiscale, aveți dreptul să dați informații, să prezentați înscrisuri relevante pentru verificarea fiscală, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condițiile legii.La începerea verificării fiscale, aveți dreptul să numiți persoane care să dea informații.Dacă informațiile date de dumneavoastră sau cele ale persoanei numite de dumneavoastră sunt insuficiente, atunci organul fiscal se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații.7. Dreptul de a refuza furnizarea de informațiiSoțul/soția și rudele dumneavoastră până la gradul al 3-lea inclusiv, pot refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri.Pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoștință în exercitarea activității lor preoții, avocații, notarii publici, consultanții fiscali, executorii judecătorești, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții, cu excepția informațiilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legea fiscală în sarcina lor, precum și a informațiilor necesare clarificării și stabilirii situației fiscale reale a contribuabililor/plătitorilor cu care a avut sau are raporturi juridice.Persoanele sus-menționate, cu excepția preoților, pot totuși furniza informații, dar numai cu acordul dumneavoastră.8. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele și taxele aflate în cadrul termenului de prescripțiePerioada supusă verificării fiscale este perioada impozabilă definită de Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale.9. Dreptul de a fi verificat o singură datăVerificarea situației fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit și pentru fiecare perioadă impozabilă.Prin excepție, conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale și până la data împlinirii termenului de prescripție, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influențează rezultatele acestora.10. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de verificare fiscalăLa începerea verificării fiscale, organul de verificare fiscală este obligat să vă prezinte legitimația de verificare fiscală și ordinul de serviciu semnat de conducătorul activității de verificare fiscală.11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscalInformațiile pe care le furnizați dumneavoastră organelor de verificare fiscală, precum și cele pe care acestea le obțin pe timpul desfășurării verificării fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.12. Dreptul de a cunoaște rezultatele verificării fiscaleAveți dreptul de a fi informat pe parcursul desfășurării verificării fiscale asupra constatărilor rezultate.La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal vă prezintă constatările și consecințele lor fiscale, acordându-vă posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, cu excepția cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării fiscale sau în cazul în care dumneavoastră renunțați la acest drept și notificați, în scris, acest fapt organelor fiscale.Data, ora și locul prezentării concluziilor vă vor fi comunicate, în scris, în timp util.Aveți dreptul să prezentați, în scris, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la constatările verificării fiscale.Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare fiscală vi se va comunica potrivit dispozițiilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.13. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma verificării fiscaleÎn cazul în care vă simțiți lezat de rezultatul verificării fiscale, aveți dreptul să contestați decizia de impunere emisă cu această ocazie de organul de verificare fiscală.Contestația se formulează în scris și va cuprinde:- datele dumneavoastră de identificare;- obiectul contestației;- motivele de fapt și de drept;- dovezile pe care se întemeiază;- semnătura dumneavoastră sau a persoanei împuternicite.Contestația se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emisă în urma verificării fiscale, la organul fiscal emitent al actului atacat.ObligațiiPe timpul desfășurării verificării fiscale aveți următoarele obligații:1. Obligația de prezentare la locul, data și ora precizată în avizul de verificareAcțiunea de verificare fiscală se desfășoară, de regulă, la sediul organului fiscal. În acest scop, veți fi înștiințat prin avizul de verificare despre data, locul și persoana de contact la care să vă prezentați.2. Obligația de a furniza informațiiDumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveți obligația să furnizați organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.3. Obligația de a prezenta înscrisuriÎn vederea stabilirii stării de fapt fiscale, aveți obligația să puneți la dispoziția organului fiscal registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale.4. Obligația de a permite efectuarea cercetărilor la fața loculuiIndiferent de locul unde se desfășoară verificarea fiscală, aveți obligația de a permite funcționarilor împuterniciți de organul fiscal să efectueze o cercetare la fața locului, precum și experților folosiți pentru această acțiune, intrarea acestora pe terenuri, în încăperi și în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.Aveți dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau în reședință, caz în care intrarea în domiciliul sau în reședința dumneavoastră se face cu autorizarea instanței judecătorești competente.5. Obligația de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscalăAveți obligația de a îndeplini măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia verificării fiscale, în termenele și în condițiile stabilite de organele de verificare fiscală.6. Obligația de a plăti diferențele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestoraSunteți obligat să plătiți diferențele de impozit stabilite cu ocazia verificării fiscale, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora.