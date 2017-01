Carlos Slim l-a detronat pe Bill Gates şi este noul „rege“ al miliardarilor

Carlos Slim l-a detronat pe Bill Gates și este noul „rege“ al miliardarilor

Mexicanul Carlos Slim Helu (71 de ani) este noul lider al miliardarilor planetei. El i-a devansat pe americanii Bill Gates și Warren Buffett în topul celor mai bogați oameni de pe Terra, întocmit de publicația „Forbes”. Averea lui Slim a crescut cu 18,5 miliarde de dolari în ultimele 12 luni, ajungând la o valoare estimată la 53,5 miliarde de dolari. Saltul s-a datorat, în principal, majorării cu 35% a acțiunilor America Movil, din care Slim deține o participație de 23 miliarde dolari. Gates ocupă locul secund cu 53 miliarde de dolari. Este mai bogat cu 13 miliarde de dolari față de acum un an în urmă, notează „Forbes”, ca urmare a sporului de 50% al acțiunilor Microsoft. Investițiile sale personale în Cascade au crescut, de aseme-nea, odată cu întărirea piețelor. Averea lui Buffett a sporit și ea cu 10 miliarde dolari, odată cu valoarea acțiunilor Berkshire Hathaway, ajungând la 47 miliarde dolari. Potrivit autorilor, noua listă a celor mai bogați oameni de pe planetă reprezintă un record din punct de vedere al dimensiunii (cuprinzând 1.210 miliardari), și al valorii nete totale a averilor, care se ridică la 4,5 trilioane de dolari. Printre cele mai spectaculoase schimbări în ierarhia bogaților lumii sunt amintite următoarele: 11 țări, printre care China, India, Turcia și Coreea de Sud și-au dublat numărul de miliardari, iar Moscova a devenit orașul cu cei mai mulți miliardari de pe glob. Averea medie a miliardarilor a crescut cu 500 milioane de dolari în ultimele 12 luni, ajungând la 3,5 miliarde de dolari. Doar 12% din miliardarii de pe listă sunt ceva mai săraci decât acum un an. Miliardarii din SUA continuă să domine planeta, dar poziția lor este tot mai nesigură. Ei dețin, acum, o pondere de 40% printre mogulii lumii, față de 45% cu un an în urmă. România este prezentă în top cu doi miliardari: Dinu Patriciu - locul 437, o avere de 2,2 miliarde de dolari - și Ion Țiriac - locul 937, o avere de 1 miliard de dolari.