Cargoul „Kusva 1“ va fi executat silit în portul Constanţa

Cargoul „Kusva 1“ va fi executat silit în portul Constanța

Inspectoratul ITF România a obținut titlul executoriu pentru nava „Kusva 1", sub pavilion Insulele Cook, a anunțat șeful acestuia, Adrian Mihălcioiu. Imediat după evaluare și întocmirea tabelului creditorilor, nava va fi scoasă la vânzare.Cargoul „Kusva 1" a sosit în portul Constanța pe 6 august 2013, având la bord un echipaj de 11 oameni, din care 9 marinari turci și 2 marinari azeri. Imediat după descărcare, a fost abandonat. Armatorul, o firmă cu adresa în Insulele Cook, datora echipajului 55.000 de dolari. La această sumă se adăugau cheltuielile portuare și obligațiile față de agentul navei.Rămas fără bani, hrană, apă și combustibil, echipajul a primit spri-jinul Inspectoratului ITF România, Sindicatului Liber al Navigatorilor și agentului navei. În noiembrie 2013, șapte dintre marinari au fost repatriați, la bord rămânând un echipaj de siguranță, de patru oameni.Între timp, sumele datorate echipajului au crescut la 145.000 de dolari, iar datoria totală a navei a ajuns la circa 270.000 de dolari. Se speră ca din vânzarea navei să se acopere întreaga creanță.ITF România și Sindicatul Liber al Navigatorilor nu sunt la prima experiență de acest gen. Într-un interval de 13 ani, au obținut, în Justiție, vânzarea a cinci nave străine, pentru recuperarea salariilor restante ale echipajelor. „Ionian Saylor” a fost vândută, în 1995, cu suma de 1.500.000 dolari. Au urmat: „Island of Inousse” (1997) - 900.000 dolari, „Bermuda” (2000) - 75.000 dolari, „Aurica” (2009) - 350.000 dolari. În martie 2012, a fost vândută nava „Grandiosa”, cu 3.050.000 dolari.Cargoul „Kusva 1" a fost construit în 1994. Are 73,8 metri lungime, 12,8 metri lățime și capacitatea de 2.155 tdw. În prezent, nava este ieșită din clasă și se află în conservare, în dana 78 a portului Constanța.