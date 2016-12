Black Sea Campaign 2014

Cargoul „Al Mortada“, prins în ofsaid de ITF România

r Echipajul nu are contract colectiv de muncă, iar salariile nu sunt plătite cu lunileNava „Al Mortada” sub pavilion Comore a acostat în dana nr. 8 a portului Con-stanța, pentru a încărca 8.100 tone de cherestea. Este un cargou de mărfuri generale de mici dimensiuni, cu lungimea de 127,40 metri, lățimea de 18 metri, pescajul de 8,7 metri și capacitatea de 8.380 tdw.A fost construită în 1979, într-un șantier naval din Brazilia. În cei 35 de ani de existență, a trecut prin destule încercări. Semnele mai multor coliziuni încrustate în bordaj par a fi blazoanele unei existențe aventuroase.Nava a fugit mereu de numele ei, schimbându-și-l de vreo șapte ori. A fost „Chant”, „Merchant Patriot”, „Chiaia Di Luna”, „Ibn Khaldoun”, „Blue Lagoon”, „Guney Em”, iar acum s-a oprit la „Al Mortada”. Instabilitatea sa onomastică are explicații ce țin de o anumită practică, de care shipping-ul internațional se străduiește să scape de jumătate de secol.Bătrânului cargou i-a revenit „onoarea” de a fi prima navă, din portul Constanța, inspectată în cadrul Black Sea Campaign 2014 (campania împotriva navelor sub standard).Acțiunea, organizată de ITF (Fe-derația Internațională a Transportatorilor) și sindicatele afiliate, se desfășoară în intervalul 26 - 30 mai, în porturile Bulgariei, Georgiei, României, Rusiei, Turciei și Ucrainei.Ieri, la bordul lui „Al Mortada” a urcat o echipă formată din Adrian Mihălcioiu - șeful Inspectoratului ITF România, Costică Stici - vice-președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Aurel Stoica - se-cretarul general al SLN, Dan Moșteanu - președintele Sindicatului „Arca”, din cadrul Autorității Navale Române și secretar general al Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, Petrică Gheorghe - prim-vicepreședintele Sindicatului „Frial”, Florin Lazăr - căpitan portuar II, în cadrul Căpităniei Zonale Constanța și Silviu Mihălcioiu - navigator.Echipa de inspecție a constatat că, deși este înmatriculată sub pavilion Comore, stat ce a ratificat Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006, nava nu deține un certificat de conformitate cu prevederile acesteia și nu le respectă. Mai mult, pe „Al Mortada” ar fi trebuit să existe un contract colectiv de muncă tip ITF. În realitate, cei 20 de navigatori sirieni și libanezi de la bord au doar contracte individuale de muncă, care nu respectă MLC - 2006 și în care nu există nicio obligație din partea angajatorului.„Contractele individuale de muncă sunt sărace în ceea ce privește drepturile navigatorilor. Nu există polițe de asigurare pentru echipaj, deși acest lucru este obligatoriu. Salariul timonierului este de 500 dolari, iar ofițerii III sunt plătiți cu 1.200-1.300 dolari. Lefurile nu au fost achitate de trei - patru luni. Marinarii au primit niște avansuri de 20-50 de dolari, iar o anumită sumă a fost trimisă acasă. Abia la terminarea contractului, oamenii primesc toți banii. Am explicat echipajului că salariile sunt un drept și că pentru a le primi nu-i normal să facă cerere” - a relatat Adrian Mihălcioiu.Condițiile de muncă, de odihnă și de recreere la bord au fost apreciate ca fiind satisfăcătoare. În schimb, cele de servire a mesei nu sunt conforme standardelor impuse de convenția MLC - 2006.În urma controlului, Inspectoratul ITF România a dat un avertisment scris navei, atenționând armatorul libanez să îndrepte cât mai repede neregulile constatate.„Începând din luna august, când România va ratifica Convenția internațională MLC - 2006, cargoul «Al Mortada» nu va mai putea opera în porturile românești, dacă nu respectă standardele acesteia. ANR va putea reține astfel de nave, până la rezolvarea problemelor de la bord. Pe viitor, navele sub standard vor evita porturile românești” - a afirmat inspectorul ITF.Vestea că a început Black Sea Campaign s-a răspândit ca fulgerul pe piața Mării Negre. De teama inspecțiilor ITF, „coșciugele plutitoare” și-au amânat voiajurile în porturile permisive pentru navele sub standard, care fac concurență neloială și dumping social, care încalcă grosolan drepturile echipajelor.