Care sunt tendinţele pentru 2013, în turism

Care sunt tendințele pentru 2013, în turism

Chiar dacă și 2013 este un an de criză economică, românii doresc să călătorească în continuare, tendință reflectată de creșteri atât pe partea de turism intern, cât și pe cea de outgoing.Un studiu al markete.ro evidențiază că în acest an, marele câștigător va fi însă turismul intern (cu o creștere globală de 15 - 20% față de 2012), datorită proximității și a prețurilor accesibile. Pe lângă creșterea cererii pentru litoral (pentru stațiuni precum Mamaia, Neptun - Olimp, Eforie Nord etc.), se înre-gistrează creșteri și pentru stațiunile montane de pe tot cuprinsul țării, respectiv pentru orașele istorice din Transilvania.Și pe partea de turism rural se înregistrează o creștere, de circa 25% pentru perioada de Paște - 1 Mai. Ca tendințe, pe lângă regiunile clasice, precum Bucovina, Bran - Moeciu, Mărginimea Sibiului sau Maramureș, se observă creșteri ale cererii pentru turismul rural din nordul Olteniei și din județul Neamț.Destinații care câștigă în 2013În Europa, o destinație care va fi solicitată mai mult în acest an este Portugalia, arată studiul, precum și arhipelagurile care aparțin de această țară - Madeira și Azore. De asemenea, Extremul Orient va înregistra o creștere pe destinații precum Thailanda, Vietnam, Myanmar, Laos, Singapore, Indonezia, India și Sri Lanka.Alte destinații emergente sunt continentul african (Kenya, Tanzania, Botswana, Africa de Sud), America Latină (Brazilia, Chile, Argentina și Mexic), Emiratele Arabe Unite (în special Dubai) și Caraibele (Republica Dominicană, Cuba).