Care sunt cei şapte paşi pentru succesul litoralului românesc

Care sunt cei șapte pași pentru succesul litoralului românesc

Minivacanța de 1 Mai, unită cu Sărbătoarea Paștelui, reprezintă o șansă de a reedita succesul din 2012. Pentru a atrage turiștii pe litoralul românesc pentru perioada 1 - 6 mai este însă necesară îndeplinirea unor cerințe esențiale, sunt de părere reprezentanții Federației Patronatelor din Turism și Servicii (FPTS). Prima condiție este practicarea unor tarife foarte accesibile, după modelul bulgăresc, unde aceste săr-bători implică un cost per noapte simțitor mai mic pentru turiști decât în perioada de extrasezon. Apoi, odată convinși să aleagă litoralul românesc, urmează cea mai importantă etapă: primirea turiștilor în condiții bune și oferta unor servicii de excepție. „Pentru a mulțumi un client, raportul tarif/calitate trebuie să încline întotdeauna spre calitate. Este total greșită ideea practicării unui tarif foarte mic, pentru ca apoi acesta să fie invocat ca scuză a lipsei calității, pe principiul că la asemenea prețuri mici clienții nu pot avea pretenții”, sunt de părere reprezentanții FPTS.Cea de-a treia regulă: bunăvoința personalului, fie că este vorba de recepționeri, ospătari, șefi de restaurant sau personalul care se ocupă de curățenie - nu costă suplimentar, însă lasă o impresie favorabilă oricărui turist. Un alt factor important este implementarea unor pachete de tipul all inclusive, iar acolo unde nu se poate acest lucru se pot introduce pachete all inclusive light sau pensiune completă.Regula numărul cinci: hotelierul nu trebuie să neglijeze animația, indiferent că este vorba despre animație pentru copii sau pentru adulți. Apoi, autoritățile locale au obligația să se ocupe de amenajarea infrastructurii locale pentru ca turiștii să aibă parte de stațiuni civilizate. Nu în ultimul rând, organizarea plajelor (curățenie, salvamar, poliție, toalete) trebuie să fie cât mai bună.„Dacă un turist vine pe litoral și găsește un hotel de excepție, însă își strică mașina, nu are pe unde să meargă pe trotuar ori pe faleză, iar când iese la plajă nisipul este murdar, nu găsește toalete sau este invadat de diverși negustori ambulanți care mai și fură, în mod categoric acesta nu se va reîntoarce pe litoralul românesc și îi va descuraja și pe alții să o facă”, au mai precizat repre-zentanții FPTS.