Care material de construcţii e mai sănătos: BCA-ul sau cărămida?

Care material de construcții e mai sănătos: BCA-ul sau cărămida?

Care este materialul de construcție cel mai potrivit pentru locuința visurilor noastre? La prima vedere, decizia pare simplă. Avem doar două opțiuni serioase: clasica cărămidă și mult mai tânărul beton celular autoclavizat (BCA)În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Dacă îi ascultăm pe producătorii de materiale, arhitecți și constructori constatăm că părerile sunt împărțite, fiind influențate de interese. De aceea, alegerea noastră trebuie să fie ghidată mai curând de fapte, de criterii obiective, de rezultatele cercetărilor științifice.Cărămida din argilă arsă are o istorie de mii de ani, timp în care a concurat cu succes alte materiale de construcție, precum piatra, chirpiciul și lemnul, impunându-se grație performanțelor sale: rezistență la compresiune și la foc, caracterul ecologic 100%, un grad ridicat de izolație termică și fonică, de rezistență generală și seismică a clădirilor.Pe lângă ea, BCA-ul este un prunc. Are doar 93 de ani de existență. Actul său de naștere datează din 1923, mamă și tată fiindu-i arhitectul suedez Johan Axel Eriksson. Din fașă, BCA-ul a demonstrat că este un copil teribil, dotat cu calități superioare bunicii cărămidă.Pe baza datelor cercetărilor științifice, specialiștii au stabilit că, în comparație cu celelalte materiale de zidărie, BCA prezintă cel puțin 12 mari avantaje, printre care: faptul că este un bun izolant termic și fonic, că nu permite infiltrarea apei prin structura sa, nu face condens și nu favorizează dezvoltarea ciupercilor, are rezistență mare la foc, nu este poluant, are o greutate specifică mică, nu necesită structuri de rezistență costisitoare, determină economii importante la trasport și la manopera în construcții.Grație calităților sale, pruncul BCA a început să înghită felii tot mai mari din piață, în dauna celorlalte materiale de construcții. În anul 1978, în România, producția națională de BCA deținea o pondere de 27% în rândul materialelor de zidărie utilizate, pentru ca în 2003 să ajungă la 41%.O cercetare finalizată în 2015, de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, vine cu noi date în disputa dintre adepții BCA-ului și ai cărămizii. În cadrul studiului au fost evaluate caracteristicile de radioactivitate ale mai multor materiale de construcții: var, ipsos natural, mortar, BCA, beton, diverse roci, agre-gate de balastieră, cărămidă din argilă arsă și argilă.Cercetarea pornește de la premisa că toate materialele de construcții au o radioactivitate naturală (conțin o anumită cantitate de radionuclizi). Având în vedere că majoritatea oamenilor petrec 80% din timp în interiorul clădirilor (acasă, la serviciu, la cumpărături, în spațiile de recreere), expunându-se la radioactivitatea naturală provenită din materialele de construcții, este important să se cunoască caracteristicile radioactive ale acestora.Materialele derivate din roci și soluri conțin radionuclizi naturali din seriile 238U (uraniu) și 232Th (thoriu) precum și radioizotopul 40K (potasiu). În seria uraniului, segmentul de dezintegrare care începe cu 226Ra (radon) este cel mai important. Radonul face parte din seria radioactivă a uraniului și este prezent în materialele de construcții. Fiind un gaz inert, radonul poate ajunge cu ușurință în mediile solide, așa cum sunt materialele de construcții. Nu trebuie să ne alarmăm: doar o fracțiune din radonul produs în volumul acestor materiale ajunge la suprafața lor externă, fiind eliberat în aerul din interiorul încăperilor în care trăim.Uniunea Europeană și România au reguli stricte privind producerea, importul și furnizarea de materiale pentru con-strucția de locuințe și alte clădiri sociale. Sunt stabilite anumite concentrații admise de radon, thoriu și potasiu în interiorul clădirilor. În țara noastră, normele sunt chiar mai restrictive. Dacă la nivelul Uniunii Europene, limita maximă a indicelui de radioactivitate admisă este 1, în România limita a fost coborâtă la 0,5.Potrivit studiului, valorile medii ale indicilor de radioactivitate ai materialelor analizate (stabilite prin măsurători de laborator) sunt următoarele: vată minerală (0,0235), lemn (0,0473), BCA (0,22), ghips carton (0,48), cărămidă (0,87). Trebuie precizat că, în cazul fiecărui tip de material s-au făcut măsurători pe mai multe sortimente, stabilindu-se o valoare medie.Cercetătorii nu se grăbesc să tragă concluzii definitive, considerând că studiul mai trebuie aprofundat. În această etapă, s-a evidențiat că, la toate materialele, concentrațiile radionuclizilor de radiu, thoriu și potasiu se încadrează în zona de valori de la mediu la maxim acceptată în Uniunea Europeană, fără însă a depăși valorile maxime. Dar un lucru este cert, spunem noi: studiul a arătat negru pe alb că BCA-ul are un indice mediu de radio-activitate naturală de aproape patru ori mai mic decât al cărămizii. Iar acest aspect este extrem de important pentru sănătatea noastră. Când veți lua decizia privind viitoarea locuință, gândiți-vă și la studiul universitarilor din Iași.