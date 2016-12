Care este diferenţa dintre un card de debit şi unul de credit. Vezi ce poţi face cu fiecare şi cu ce costuri

Care este diferența dintre un card de debit și unul de credit. Vezi ce poți face cu fiecare și cu ce costuri

De ani buni cardul se găsește în majoritatea portofelelor, fie că vorbim despre salariați, pensionari, elevi sau studenți ori… liber profesioniști. Totuși, nu toată lumea poate spune clar care este diferența între cardurile de debit și, luați repede, unii nici între cele de debit și cele de credit (pentru o utilizare cât mai corectă), fapt care pe mulți i-a băgat până peste cap în datorii. Pe scurt, în cazul cardurilor de debit, diferența este făcută, până la urmă, de comisioanele pe care trebuie să le suporte deținătorul, bani care se justifică prin pachetele de servicii speciale pe care le oferă banca, cum ar fi asigurări pe timpul călătoriei, furnizare cash în regim de urgență, reduceri la comercianți de top etc. Așadar, fiecare alege în funcție de nevoi, dar și de banii care intră în cont.O adevărată tentațieCardul de credit, sau cardul de cumpărături, așa cum este el cunoscut, poate deveni o ade-vărată pacoste atunci când nu este corect folosit și… achitat la timp. Deși pare, și chiar este soluția perfectă pentru atunci când rămâi în pană de bani, totuși trebuie să știi cum și să ai cu ce să ții sub control atât valoarea cumpărăturilor, cât și termenele de returnare a sumelor folosite. Apoi, extrem de important: nu este indicat să scoți bani de la ATM, de pe acest tip de card, deși poți face acest lucru, fără nicio problemă. Problema apare însă când banca își vrea banii înapoi. Dobânda anuală efectivă trece, în cazul majorității băncilor care emit astfel de carduri, de 25 - 26% pe an. Dacă însă ne abținem să băgăm cardul în bancomat, atunci avem în jur de 55 de zile (mai mult sau mai puțin, în funcție de bancă) în care putem returna suma folosită, fără a plăti niciun ban în plus; dobânda este zero pentru toate plățile cu cardul la comercianți, oriunde în lume, dacă rambursezi toată suma datorată până la data scadentă. Apoi, un alt aspect foarte important, majoritatea băncilor au încheiat tot soiul de protocoale, în special cu marile lanțuri de magazine, însă nu numai, astfel că deținătorii unui card de credit pot achita cumpărăturile în rate, fără nicio dobândă. În plus, beneficiază și de diverse reduceri.Cardurile de cumpărături au, de regulă, ca limită de credit, valoarea a trei venituri nete, limita maximă de credit depinzând în funcție de tipul cardului, tip dat, până la urmă, de consistența veniturilor.Dacă pentru un card de cumpărături standard unele bănci acceptă și venituri de câteva sute de lei, un card de credit de tip Gold se acordă celor cu venituri de câteva mii bune de lei.