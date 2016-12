Care e secretul afacerilor de succes

În fața biroului notarial X, situat la parterul unui bloc, e coadă. Vreo douăzeci de persoane așteaptă la rând. La intrare, un afiș cu litere de-o șchioapă anunță: „Consultația notarială este gratuită”.Cei patru notari sunt ca argintul viu, astfel că lucrurile merg ca pe bandă rulantă. Cronometrul arată că rezolvarea oricărei solicitări nu durează mai mult de cinci minute.Peste drum, la biroul notarial concurent, nici țipenie de client. Care o fi motivul?Într-un moment de răgaz, îl abordez pe șeful biroului notarial X (al cărui nume, din motive publicitare, dați-mi voie să nu îl divulg). Zâmbind, îmi spune: „Ce-ați văzut astăzi, nu e nimic. Dacă veneați vineri, ați fi zis că e miting în fața biroului nostru.”Mi-am exprimat mirarea: „Cum reușiți să atrageți atâția clienți? De ce nu se duc vizavi, la concurență, și preferă să stea la coadă?”„Explicația e simplă. Când am deschis biroul, mi-am pus întrebarea: prin ce metodă aș putea atrage și stabiliza clienții? Și am găsit următorul răspuns: prin calitatea serviciilor și preț. Tarifele mele sunt mai mici decât ale altor confrați, iar printr-o bună organizare, timpul necesar pentru eliberarea unui act notarial l-am redus la cinci minute în medie. La alte birouri notariale, durează o zi până când clientul își primește documentul solicitat. Am organizat astfel activitatea încât cei patru notari care lucrăm în acest birou să avem productivitatea maximă și clienții să fie pe deplin satisfăcuți. În plus, consultațiile noastre notariale sunt gratuite. Drept urmare, clienții apreciază serviciile noastre și ne recomandă cunoștințelor lor. Astfel ne-am câștigat notorietatea pe piață” - a explicat interlocutorul.În esență, metoda notarului se reduce la a câștiga mai puțin de la fiecare client în parte, dar mai mult pe total, prin atragerea unui număr mare de clienți, ceea ce presupune un efort mai mare. Altfel spus, toată „șmecheria” constă în a munci mai mult și mai bine.În topul județean din domeniu, după cifra de afaceri, biroul notarial X a ajuns pe primul loc, fapt ce a atras invidia unui confrate, care a sesizat Camera Notarilor Publici. Aceasta a trimis o echipă de control, care, după ce a făcut verificări și a asistat la derularea activității, s-a convins că performanțele incriminate n-au la bază nimic ocult, ilegal, ci doar muncă multă și eficientă. Practic, lucrătorii biroului notarial X fuseseră reclamați că muncesc prea mult.O situație similară am întâlnit la un mic magazin alimentar din cartierul Obor. Deși în jur sunt o mulțime de magazine alimentare, o piață agro-alimentară și un hipermarket, mica prăvălie prosperă de la o lună la alta. Lângă ea, alte două prăvălii au tras obloanele. În reușita acestei mici afaceri nu-i niciun secret. Patroana muncește din zori până în noapte cu întreaga familie și o face cu profe-sionalism. Are prăvălia bine aprovizionată, cu marfă diversificată, ieftină, mereu proaspătă și de bună calitate, procurată mai ales de la producătorii locali de legume, lactate, ouă, carne și pâine.În economia județului nostru - în comerț, construcții, servicii, industria portuară, turism și agricultură - sunt sute de astfel de exemple de succes în afaceri. Pot fi recunoscute ușor după prețurile mici și calitatea produselor și serviciilor.