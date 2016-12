Care e procedura pentru aprobarea perioadei fiscale pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr.534/15.07.2016 a fost publicat OPANAF nr.2.037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, de regulă perioada fiscală fiind luna calendaristică. Prin excepție de la această prevedere,perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România, dar care dau drept de deducere, care nu au depășit plafonul de 100.000 euro echivalent în lei, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri.Conform noului ordin, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului Fiscal, poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, respectiv:• semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;• anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.Organul fiscal competent pentru aplicarea procedurii este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență fiscală este înregistrată. În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie a anului în care se exercită opțiunea. Cererea se completează pe formularul 306 “Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p, anexă la prezentul ordin. Cererea va fi însoțită de documente din care să rezulte activitatea desfășurată și periodicitatea, respectiv:• declarație pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfășurată;• balanțele de verificare întocmite pentru anul anterior, contracte sau comenzi, după caz;• jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;• alte documente relevante pentru luarea deciziei.Soluționarea cererii se efectuează în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia sau de la data primirii documentelor solicitate. Totuși, acest termen poate fi prelungit, atunci când este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei.Mai precis, termenul prevăzut pentru soluționarea cererii poate fi prelungit cu maximum:• două luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul/plătitorul solicitant;• trei luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorități sau instituții publice ori de la terțe persoane din România;• șase luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autoritățile fiscale din alte state, potrivit legii.Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare și de plată următoare datei comunicării deciziei și se menține pe durata păstrării condițiilor.Totodată, în cazul modificării condițiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale, persoana impozabilă este obligată să înștiințeze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declarații de mențiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru TVA.La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă OPANAF nr.6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr.32/15.01.2010.