Cardul bancar nu sună la poliţie

Mit sau realitate?

Cardul bancar nu sună la poliție

Scenariu: ești la bancomat, te pregătești să scoți niște bani. Deodată, un idiot îți pune cuțitul în coaste (nu, nu e fericit că vă vede, domnișoarelor!) și te îndeamnă prietenește să scoți toți banii și să i-i înmânezi. Ce faci în astfel de situații? Exceptând cazurile fericite în care știi krav maga și poți să bagi limba agresorului în fanta bancomatului în mai puțin de trei secunde, opțiunile sunt limitate. Strigi după ajutor? Poate te ține cu mâna de gură, poate nu e nimeni în jur, poate îl enervezi și te înjunghie. Și de aici au început să apară legende urbane. Nu, nu există un Batman al bancomatelor. Există un cod secret. Dacă tastezi invers PIN-ul de la card (adică 4-3-2-1 în loc de 1-2-3-4), atunci vei scoate bani, ca să nu se sperie infractorul, dar, în același timp, vei lansa un apel de urgență la poliție, care va trimite unul sau două echipaje în cel mult două minute. Daaaa… Evident, am mers și noi să încercăm, mai mult ca să vedem câte ore le trebuie mascaților să ajungă la locul faptei, în cazul în care chiar funcționează SOS-ul nostru digital. 4-3-2-1. PIN incorect. Nici urmă de ban. Trec vreo 10 minute, nici urmă de poliție. Am sunat la bancă, în spe-ranța că vom primi niște lămuriri. La Raiffeisen Bank l-am făcut șah-mat pe săracul consilier de carduri. „N-am auzit niciodată de așa ceva. Trebuie să mă interesez, sunați în 10 minute!”. După 10 minute: „Da, nu știu, nu există”. La Banca Transilvania, am purtat o conversație mai mult decât edificatoare cu domnișoara Cris-tina. „Pot să chem poliția dacă tastez invers PIN-ul?”. Nu. „Dar există la alte bănci sistemul?”. Nu. „Pot cumva să activez alarma silențioasă din bancă sau să anunț cumva că sunt în pericol?”. Nu. „Pot să…”. Nu. „Nici…”. Nu. „A…”. Nu. În concluzie, nu aplicați această strategie. Nu merge. „Se consideră introducere incorectă a codului PIN. Dacă faceți asta de trei ori blocați cardul. Nu se întâmplă altceva”, confirmă și Mariana Sanda, consilier relații cu clienții la BCR. Ce puteți face, în anul 2009, este să urmați câteva reguli de bun simț. Dacă nu vă simțiți pui de Chuck Norris și Beatrix Kiddo, evitați să folosiți bancomatele pe timp de noapte, dacă sunteți singuri. Mergeți să scoateți bani ziua, când băncile sunt deschise, iar trotuarele sunt pline. Desigur, riscați să fiți furat pe alte căi (vezi copiatorii de carduri), dar măcar nu vă bagă nimeni cuțitul în spate. Oricum, există metode de a transforma legenda în realitate. Probabil nu este greu să conectezi alarma silențioasă a băncii la bancomat și să o poți activa cu o combinație simplă de genul PIN-ul + ##. Problemele ar fi cauzate însă de spiritul ludic al românilor, care ar chema polițiștii la 4 dimineața, doar ca să se amuze și să îi filmeze din boscheți cu telefonul mobil. Și, până la urmă, la ce poți să te mai aștepți, în condițiile în care o bancă de la Casa de Cultură a fost jefuită în 30 de secunde, la o oră de vârf?