Caravana Opel Ampera a ajuns şi în Constanţa

Caravana Opel Ampera a ajuns și în Constanța

Caravana Opel, care străbate de câteva zile România, a ajuns ieri și la Constanța, pentru a promova Ampera, primul model electric al constructorului german, un autovehicul fără restricții privind autonomia sau caracterul practic.Cele câteva exemplare Ampera au fost conduse și pe străzile din oraș de către invitații celor de la Opel, în regim normal de trafic tocmai pentru a se convinge dacă într-adevăr modelul este primul autovehicul electric european care asigură o mobilitate pentru „condus oriunde, oricând”, așa după cum se spune.O baterie litiu-ion de 16 kWh alimentează unitatea de propulsie electrică cu o putere de 111 kW/ 150 CP, pentru a asigura o funcționare pe distanțe între 40 și 80 km cu propulsie exclusiv electrică și zero emisii poluante - în funcție de carosabil, stilul de conducere și temperatură - atunci când bateria este încărcată complet. Modelul asigură însă și autonomie totală extinsă la peste 500 de kilometri datorită motorului pe benzină cu care este dotat. Acesta are rolul de a genera energie electrică în cazul în care bateria a atins nivelul minim de încărcare. Așadar, funcția inteligentă și practică de autonomie extinsă a modelului elimină neliniștile provocate de autonomie. Ampera se încarcă ușor și este echipat cu un cablu de încărcare cu o lungime de șase metri, depozitat în portbagaj. Utilizând o priză standard de 230 V/16 A, posesorii unui astfel de autovehicul pot să reîncarce complet bateria în mai puțin de patru ore și să programeze ora de încărcare pentru a profita de costurile reduse, valabile în afara orelor de vârf în consumul de electricitate.Opel Ampera ajunge de la 0 la 100 de km/h în aproximativ nouă secunde și atinge o viteză maximă de 161 km/h. Este un model în cinci uși, are scaune complet rabatabile și un portbagaj cu o capacitate de 310 litri.Noul model se poate comanda din luna iunie 2012.Cei interesați îl vor putea achiziționa numai prin Rădăcini Motors Constanța, importator și distribuitor autorizat Opel.