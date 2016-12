Caravana Kia Raver poposeşte la Constanţa

Caravana Kia Raver poposește la Constanța

Weekend-ul acesta, în cadrul Zilelor Caravanei Kia 2012, la showroom-ul Raver, dealerul Kia din Constanța, are loc o prezentare a celor mai nou lansate modele Kia, la care participă, printre alții, Dan Chitaru, președinte, și Radu Verziu, manager general.Evenimentul are loc la sediul firmei, pe șoseaua Mangaliei, nr. 146.Pentru cei interesați de fiabilitatea produselor producătorului coreean de automobile, sunt puse la dispoziție pentru drive test cele mai bine vândute, dar și cele mai noi modele, și anume Kia Optima și Kia Rio.Ca parte integrantă a grupului Hyundai - Kia, compania țintește un loc fruntaș între brandurile de succes ale lumii. Cu 2,1 milioane de autovehicule realizate anual și cu o rețea de distribuție acoperind 172 de țări în lume, Kia Motors Corporation are astăzi un venit anual de peste 20 miliarde USD.Sloganul companiei, „The power to surprise”, reprezintă angaja-mentul de a depăși așteptările clienților din lumea întreagă prin inovații în materie de design, tehnologie și comunicare.Kia Optima este la cea de-a treia generație. De la lansare și până acum, acest model a primit diverse premii, cum ar fi premiu „Top Satefy Pick 2011" sau premiul de design „iF”. Acesta se adresează, în principal, clienților de sex masculin, dornici de experiențe noi, dar și de tot confortul unei mașini de lux. Abia după lansarea în fabricație a unui nou grup motopropulsor Diesel de 1.7l / 136 cp, Euro 5, în completarea gamei de motoare cu combustibil benzină de 2.0l și 2.4l, acest model a devenit competitiv pe piața europeană a segmentu-lui D.Kia Motors s-a concentrat pe confortul pasagerilor, în special al șoferului. De aceea, spațiul zonei de la picioare și de la cap este cel mai mare din clasă, iar confortul este accentuat prin dotări de ultimă generație, precum: scaune reglabile electric, cu memorie și sisteme de încălzire și aer condiționat, suport lombar electric, aer condiționat dual, tapițerie din piele, senzori de parcare față / spate, sistem automat de parcare laterală, sistem de iluminare extinsă a farurilor, sistem de asistare automată a urcării pantelor, sistem integrat de management al stabilității, Bluetooth, navigație și nu numai.Kia Rio nu este doar o mașină cu o personalitate aparte și puternică, ci și unul dintre cele mai sigure modele din segmentul B. The European New Car Assessment Program (EuroNCAP) a anunțat un rating excelent de siguranță pentru Kia Rio: cinci stele.Kia Rio a demonstrat că un nivel ridicat de protecție este asigurat pentru toți pasagerii, indiferent de dimensiunile și poziționarea acestora în mașină. Acest model a înregistrat scorul de 92 % pentru protecția pasagerilor și 84 % la protecția copiilor.Dotările standard ale acestei mașini, din punct de vedere al siguranței, sunt: pretensionatoare și limitatoare de sarcină pentru centurile din față, airbaguri frontale și laterale, control electronic al stabilității și avertizoare centuri de siguranță.