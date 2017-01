Caravana Enterprise Europe Network

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Centrul Enteprise Europe Network în colaborare cu Primăria Medgidia, Primăria Agigea și Primăria Cernavodă au organizat trei seminarii în cadrul proiectului „ROAD to Local Partnership – ERBSN Caravan in Constanta County”. Proiectul, finanțat de Comisia Europeană, își propune să stabilească un parteneriat pe termen lung între Centrul Enteprise Europe Network Constanța (EEN) și instituțiile locale care pot sprijini întreprinderile.Parteneriatul creat are rolul de a asigura accesul gratuit al IMM-urilor locale la servicii de sprijinirea afacerilor, prin diseminarea de informații europene din partea Centrului EEN către întreprinderi, cât și prin solicitarea de servicii de asistență pentru acces pe piața UE din partea mediului de afaceri local, prin intermediul primăriilor Medgidia, Agigea și Cernavodă, către Centrul EEN Constanța.În cadrul seminariilor au fost abordate următoarele subiecte de interes pentru întreprinderile preocupate să își dezvolte și să își internaționalizeze afacerile:- prezentarea rețelei europene Enterprise Europe Network (EEN) - servicii gratuite de sprijin pentru IMM-uri;- promovarea oportunităților de afaceri și inovare și căutarea de parteneri prin folosirea de baze de date de cooperare în afaceri sau tehnologice;- asistența pentru participarea la brokeraje și întâlniri de afaceri bilaterale prestabilite organizate cu ocazia unor târguri internaționale și a misiunilor economice;- implicarea mediului de afaceri în procesul de policy-making, prin transmiterea de feedback către Comisie și monitorizarea implementării politicilor europene, cu ocazia consultărilor publice europene;- surse de finanțare europene;- servicii oferite IMM-urilor de către organizații suport locale (multiplicatori, stakeholderi);- teme europene actuale, de interes pentru IMM-uri.În luna septembrie 2014, se vor mai organiza evenimente similare în localitățile Hârșova și Cumpăna.