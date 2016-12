Carantină pe un tanc petrolier italian, în urma decesului unui marinar

Tancul de produse petroliere „Granato” a fost pus sub carantină, în El Ferrol, La Coruna, din Spania, pe data de 2 august, din cauză că unul dintre membrii echipajului a murit din cauza unei boli, care se presupune a fi contagioasă.Nava a solicitat asistență medicală în timp ce se deplasa dinspre Leixoes (Portugalia) spre El Ferrol. S-a raportat că un marinar de naționalitate indiană a decedat, în urma unor convulsii cardiace. Cadavrul a fost dus la spital. La autopsie s-a descoperit că navigatorul a murit din cauza unei boli infecțioase. Instanța din Vigo a ordonat carantina. Nimeni nu poate coborî sau urca la bordul navei, cu excepția medicilor.Printre ultimele patru porturi de escală se numără Rotterdam și Anvers. Carantina va dura una sau două zile, în funcție de rezultatele cercetării medicale. Cei 15 membri ai echipajului sunt italieni, indieni și australieni.Tancul de produse petroliere „Granato” are capacitatea de 7.071 tdw, a fost construit în anul 2000 și este înmatriculat sub pavilion Italia.