Alternativă la bănci

CAR-ul, adevăratul credit doar cu buletinul

Creditarea este în impas, oricât de „generoși”, optimiști și relaxați se cred bancherii. Românii nu au răbdare să aștepte ieșirea din criză, așa că se orientează spre alternative mai simple și mai ieftine, chiar dacă nu neapărat mai sigure. Drept urmare, cererea de împru-muturi de la instituții financiare nebancare și case de ajutor reciproc a crescut substanțial, în primul trimestru din 2009. Din datele Federației Caselor de Ajutor Reciproc din România (FEDCAR), numărul solicitărilor a crescut cu circa 40%, de la începutul anului. În țară funcționează în jur de 2.500 de CAR-uri, care acordă credite salariaților și pensionarilor, pe baza unei cotizații lunare. Fiecare CAR are un statut bine definit și este înscris la Banca Națională a României (BNR) drept IFN. Astfel, un CAR poate sprijini salariații dintr-un segment de activitate sau dintr-o întreprindere (învățământ, sănătate, metalurgie, industria ușoară etc). „Noi funcționăm mixt. Dăm credite salariaților din învățământ, dar și pensionarilor care au lucrat în acest domeniu”, explică consilierul CAR-ului Învățământ din Constanța. CAR-urile nu concurează direct cu băncile comerciale, însă propun un sistem de finanțare mai rapid și mai simplu, cu o dobândă rezonabilă și fără zeci de comisioane și asigurări. Pentru a putea beneficia de banii unui CAR, trebuie să ai cel puțin 18 ani, să fii salariat și să plătești o taxă de înscriere, care variază mult, putând fi de 5 lei, dar și de 150 lei. Apoi, creditul se acordă pe bază de buletin și carnet de membru. De-abia după 3 – 4 luni de la înscriere poți solicita un împrumut, a cărui valoare maximă este de trei ori fondul social. Banii pot fi depuși sub formă de cotizație lunară sau pot fi reținuți din suma împrumutată. Spre exemplu, un credit de 3.000 lei devine un credit de 4.500 lei, din care se rețin 1.500 lei pentru fondul social. Dobânda practicată variază de la o casă de ajutor la alta, media națională fiind de circa 11%. Poți obține 35.000 lei, pe doi ani, cu o dobândă de 8%, sau 7.500 lei, pe trei ani, cu dobândă de 12,5%. Ca și în cazul unui credit bancar, este bine să verificați înainte, pentru a evita accidente neplăcute, de genul falimentul fondului sau țepe clasice românești (Ia banii și fugi!)