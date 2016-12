Capt. Corneliu Idu declară: „Satisfacerea dorinţei primarului Mazăre ar condamna portul Constanţa la o stagnare“

Puncte de vedere

Capt. Corneliu Idu declară: „Satisfacerea dorinței primarului Mazăre ar condamna portul Constanța la o stagnare“

Ştire online publicată Vineri, 23 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cele de mai jos reprezintă poziția subsemnatului în legătură cu mediatizata tentativă de majorare a pachetului de acțiuni deținut de către Primăria Constanța, precum și listarea la bursă a unui pachet de acțiuni de 14%.SC Comvex SA este cel mai mare operator din portul Constanța. Este o societate comercială listată la bursă (cod bursier „CMVX”) care respectă regulile CNVM. Comvex are un număr total de 11.200 acționari, iar subsemnatul controlează un pachet majoritar de acțiuni. Comvex are o pondere de 25% din realizarea traficului portuar și al veniturilor Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” Constanța.În legătură cu toate declarațiile făcute în presa locală și națională de către primarul Constanței Radu Mazăre: Conducerea executivă a SC Comvex respectă sindicatul lucrătorilor din Comvex și depune eforturi pentru asigurarea unor condiții de muncă cât mai bune posibil. Nivelul de salarizare a lucrătorilor este cu mult peste media lucrătorilor care-și desfășoară activitatea pe platforma portuară Constanța. În calitate de acționar majoritar, am insistat întotdeauna pentru dialog cu sindicatul și pentru găsirea soluțiilor de rezolvare a problemelor.Este o declarație tipică, fără su-port doveditor și o deviere media-tică a primarului Mazăre când a afirmat că: „Sindicaliștii sunt plătiți de către Corneliu Idu și Gabriel Comănescu”; afirmație calomnioasă nu numai la adresa mea sau a d-lui Comănescu, ci și la adresa tuturor sindicaliștilor. Probabil că primarului i-a fost greu să accepte ideea că sindicaliștii au sesizat pericolul unei astfel de inițiative și drept consecință au inițiat respectivele proteste.Sunt unul din cei mai importanți plătitori de taxe și impozite și în acest sens cer primarului Mazăre să-mi arate respectul cuvenit. Pentru bună regulă, țin să mențio-nez că nu am avut niciodată o întâlnire oficială sau neoficială cu primarul Mazăre (poate și datorită faptului că nu am intrat niciodată într-un club de noapte!). Investiția totală în terminalul Comvex este de aproximativ 50 milioane de euro. Datorită localizării și a posibilității excelente de acces către zonele industriale ale Europei și din arealul Mării Negre, Comvex poate oferi partenerilor contractuali, cum ar fi furnizorii de materii prime din Australia, Brazilia, India, Africa, SUA și Canada, posibilitatea de a livra materiile prime către zonele in-dustriale din Austria, Ucraina, Bulgaria, Ungaria și Serbia. Avem parteneri contractuali atât din România, cât și din afara țării pentru tranzitul de mărfuri.Suntem într-o continuă competiție cu terminalele de mărfuri vrac din por-turile rusești, ucrainene și bulgărești de la Marea Neagră, cât și cu ter-minalele din Croația.Să raportezi interesul macro-economic național și internațional al portului Constanța la nivelul unor interese ale locuitorilor Constanței este greu de acceptat!Poziția subsemnatului în legătură cu majorarea pachetului de acțiuni al Primăriei Constanța și listarea pe bursă: Într-un stat de drept, cer să fie respectate în totalitate legislația din România și cea a Comunității Euro-pene cu privire la administrarea domeniului public portuar. Personal, nu am văzut niciun studiu de impact economico-financiar cu privire la această inițiativă a Primăriei Con-stanța, ci doar declarații cu tentă electorală în presa locală și națională.Legea portului este diferită datorită complexității și specificității activității economice desfășurate în port. Să compari cel mai mare port la Marea Neagră cu modesta stațiune Mamaia e ca și cum ai compara un elefant cu un pui de pescăruș.În momentul în care domeniul pu-blic portuar a fost concesionat către CNAPMC, aceasta era proprietatea Ministerului Transporturilor (a se vedea contractul de concesionare). În acest moment, acțiunile sunt distribuite după cum urmează: 20% - Primăria Constanța, 20% - Fondul Proprietatea, 60% - statul român prin Ministerul Transporturilor. CNAPMC este „autoritate portuară” investită prin lege. Conform legii, funcția de auto-ritate portuară sau de căi navigabile este îndeplinită de administrațiile portuare și/sau de căi navigabile, care au ca principal obiect de activitate aplicarea politicii portuare și de căi navigabile, elaborată de către minister, coordonarea activităților care se desfășoară în porturi și pe căile navigabile și implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor de transport naval. Investitorii privați nu pot avea drept de decizie într-o autoritate portuară.A accepta punctul de vedere al primarului Mazăre privind transferul acțiunilor la autoritatea administrației publice locale presupune de facto et de jure o schimbare radicală cu efecte necunoscute, căci se propune o răsturnare totală de ordin istoric, organizațional, cultural, economic, fără niciun studiu de impact, pe de o parte vizând capacitatea autorităților locale administrative de a gestiona acest complex economico-social, iar pe de altă parte de a evalua anticipat din mai multe perspective unda de șoc asupra economiei naționale și asupra proiectelor de dezvoltare.Sunt consternat de ușurința și lipsa de seriozitate în privința unei schimbări majore pentru acest gigant economic, cum e portul Constanța. Argumente de genul „subvenția energiei termice pentru o parte a locuitorilor Constanței” sau „portul Constanța să atingă nivelul stațiunii Mamaia” sunt argumente mai mult decât derizorii, greu de catalogat.Nimeni nu vorbește de impactul legislativ, nici de permisibilitatea legii și nici de tehnica legislativă, nimeni nu face referințe economico-financiare, ce se întâmplă cu proiectele de investiții în curs de derulare ș.a.m.d.Din punct de vedere geografic și administrativ teritorial, portul Constanța se află situat în municipiul Constanța; portul Constanța Sud la granița dintre localitățile Constanța și Agigea, aparținând din punct de vedere teritorial-administrativ de Consiliul Local Agigea; portul Midia la Năvodari și portul Mangalia în municipiul Mangalia. Spre exemplu: operatorii portuari din portul Midia plătesc impozit pe clădiri Primăriei Năvodari. Se poate afirma că aceste porturi aparțin unităților administrativ-teritoriale, sau aparțin exclusiv Constanței, iar restul țării este izolat de porturi? Sau porturile nu prezintă interes pentru restul țării?Din punct de vedere financiar, se pune problema în ce măsură bugetul local poate susține proiectele de investiții în porturile maritime? O reparație a unui cheu este evaluată la circa 10.000.000 lei, în timp ce valoarea aprobată a contractului de finanțare a podului rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră este de 160.018.000 lei.Din declarațiile în presă ale primarului Mazăre reiese clar că bugetul local nu va susține proiectele de finanțare și dezvoltare a porturilor maritime (nici n-ar avea cum), ci, dimpotrivă se urmărește reacția inversă: portul Constanța să contribuie la creșterea bugetului local (și iar se revine la întrebarea dacă portul este doar al Constanței sau trebuie să rămână de interes național).Am certitudinea că satisfacerea dorinței primarului Mazăre ar avea drept consecință falimentul tuturor proiectelor de investiții prezente și viitoare, iar portul va fi condamnat la o stagnare economică, în condițiile în care competiția cu porturile de la Marea Neagră și cu cele din Europa este acerbă. Portul Constanța - lider de necontestat printre porturile de la Marea Neagră - va pierde această poziție în favoarea celor ucrainene sau bulgărești.Afirm cu toată seriozitatea și sper ca toată lumea să înțeleagă acest fapt: un port este un obiectiv strategic național, iar legislativul și executivul unui stat au obligația de a depune toate diligențele necesare în vederea protecției legislative și administrative a portului.Nu pot fi de acord nici cu mult-lăudata protecție socială de care se bucură o anumită categorie de cetățeni ai Constanței. Ca om de afaceri, consider ca protecția să satisfacă cât mai mult nevoile de consum ale cetățenilor, să asigure progresul economic zonal. Protecția socială pentru cetățenii defavorizați ai Constanței (fie că e vorba de ajutoare alimentare pentru pensionari sau de subvenția pentru căldură) se poate realiza și din dividendele încasate de Consiliul Local.