Căpitanii şi şefii mecanici români îşi găsesc tot mai greu de lucru

Mie mi se pare total deplasat sa iti dai cu parerea despre marinarie in conditiile in care respectivul profesir este total pe dinafara subiectului. Marinaria nu mai este asa cum era acum 20 de ani. PUNCT. Romani nu or sa se compare niciodata cu marinarii din tari ca Anglia, Norvegia, germania etc. Si nu din punct de vedere al bagajului de cunostinte ci in principal datorita atitudini fata de munca si a seriozitati cand vine vorba de resopectarea unor standarde si proceduri. Mai trebuie vreo 50 de ani... ca sa il citez pe Brucan! Scoala romaneasca este asta care este iar romani se complac in aceasta situatie; Acum nu mai sint prosti in scoli sint numai viitori studenti chiar daca ei 90% sint cretini care pur si simplu NU POT. Nu mai exista selectie la admitere si tot ceeace conteaza este plata taxei. Este ca si cand ai avea un hard de 10 Tb conectat la un 486... pur si simplu nu va reusi sa proceseze informatia. In incheiere pt profesorul de mai sus: Eu in 5 ani de academie am vazut GPS-ul dor o data dar am fost frecat la cap cu DECA si LORAN-C pt jumate de an. Asta ca sa nu mai spun de navigatie astronomica... Am fost frecat la cap cu niste sisteme de navigatie care nu mai exista in lume de foarte multi ani (caterva stati LORAN pe costa Americi mai exista). Nu s-a pus accentul pe ceea ce se cere la nava. Am ajuns la nava si am fost nevoit sa invat tot ce tinea de aceste sisteme de pozitionare; GPS, GLONASS, corectii - VBS, XP, HP; datum WGS8, Camacupa, etc,etc etc etc Lucruri pe care ar fi trebuit macar sa le aud in academie! La noi de face DECA, LORAN si astronomica ani de zile! Tot pt profesorul de mai sus: sint sisteme "GPS" care ofera precizii de 5-6 centimetri... iar noi inventam navigatia in romania! Ar trbui sa mergeti pe mare si sa vedeti ce se cere, care sint standardele si dupa sa ajungeti a va dati cu parerea, domnule profesor! PS: sint intrat la acdemie pe timpul cand se intra cu examen, am intrat printre primi, mi-am luat toate brevetele inclusiv cel de Comandant fara sa dau spaga - asta ca sa nu va faceti idei gresite...