Capacitatea de procesare a rafinăriei Petromidia va creşte cu 25%

Capacitatea de procesare a rafinăriei Petromidia va crește cu 25%

Rompetrol Group va continua și în 2010 consolidarea și dezvoltarea activităților de profil din cele 12 țări, în care este prezent, se arată într-un comunicat de presă adresat investitorilor de pe piața de capital. Valoarea totală a investițiilor pentru anul viitor se va ridica la peste 240 milioane de dolari. Pentru acest an, grupul estimează atingerea unei cifre de afaceri de aproximativ 7 miliarde de dolari. Unul dintre obiectivele Rompetrol pentru perioada 2010 - 2011 vizează și continuarea programului de majorare cu circa 25% a capacității de procesare a rafinăriei Petromidia, până la 5 milioane de tone de materie primă, în condițiile în care diminuarea marjelor de rafinare și scăderea cererii de produse petroliere au determinat reducerea activității și închiderea unor unități de rafinare din Europa. În acest an, acționarul majoritar KazMunaiGaz a acordat Grupului Rompetrol un sprijin de peste 1,1 miliarde de dolari pentru asigurarea capitalului de lucru și rambursarea unor împrumuturi bancare. În perioada 2008-2009, valoarea totală a sprijinului acordat se ridică la 1,8 miliarde de dolari. „În ceea ce privește obligația de inițiere și derulare a ofertelor publice de preluare pentru Rom-petrol Rafinare și Rompetrol Well Services, Grupul Rompetrol va între-prinde în continuare toate măsurile prevăzute de lege, dar își rezervă dreptul de a folosi toate reglementările în vigoare pentru protejarea angajaților, acționarilor și a activităților derulate în țară și peste hotare față de eventuale presiuni în derularea acestui proces” – se arată în comunicatul de presă.