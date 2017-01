Capacitatea de depozitare a terminalelor de cereale din portul Constanţa a crescut de 11 ori

În numai 15 ani

Capacitatea de depozitare a terminalelor de cereale din portul Constanța a crescut de 11 ori

Traficul de cereale și semințe uleioase din portul Constanța a înregistrat o creștere explozivă în ultimii 12 ani. Dacă în 2001 au fost derulate doar 2.784.200 tone, cantitatea din 2010 a fost de 4,96 ori mai mare. Cele 13.821.815 tone de cereale și semințe uleioase manipulate în 2010 reprezintă un record pentru portul Constanța.În 2011 a urmat un ușor declin, la 11.458.056 tone, iar în primele 11 luni din 2012, altul mai abrupt, la 7.769.497 tone.Creșterea traficului de cereale a fost cu mult mai rapidă decât a traficului general, care s-a majorat cu doar 24,17%, în perioada amintită. În același timp, a avut loc o schimbare de structură a fluxurilor de mărfuri. Dacă în 2001, ponderea cerealelor era de doar 8,24% în traficul total, în 2012 a ajuns la 31,22%. Practic, Constanța a devenit un port cerealier, cu un rol tot mai important pe piața grânelor de la Marea Neagră.Evoluția traficului de grâne din portul românesc are la bază mai mulți factori. Trebuie amintit faptul că el reprezintă poarta de ieșire la mare a Ungariei și Serbiei, importanți producători de cereale. La rândul lor, Austria, Slovacia, chiar și Cehia ori Bulgaria tranzitează cantități tot mai mari de cereale prin Constanța.În ultimii 10 - 15 ani, în fostele state comuniste din Europa au avut loc reforme structurale în agricultură. Schimbarea relațiilor de proprietate, apariția fermelor organizate pe baza capitalului privat, investițiile în utilaje agricole, ajutoarele guvernamentale acordate producătorilor s-au reflectat în creșterea recoltelor de cereale. Aderarea la Uniunea Europeană a adus un plus de finanțare pentru fermieri. Ca urmare, disponibilitățile pentru export au crescut de la un an la altul.Portuarii au profitat de această oportunitate și au investit din timp în capacitățile de operare a cerealelor. Până în 1997, portul Constanța avea un singur terminal de cereale, cel construit de Anghel Saligny. Cele trei silozuri ale sale au o capacitate totală de depo-zitare de 90.000 tone.La această oră, capacitatea totală de depozitare a cerealelor, în portul Constanța, a ajuns la 965.422 tone, fiind de 10,72 ori mai mare decât în 1997.Zona de nord a portului Constanța (portul vechi și portul nou) concentrează 79,61% din silozurile și depozitele de cereale, diferența revenindu-i portului Constanța Sud - Agigea. Capacitatea totală în silozuri este de 692.400 tone (71,72%), iar în magazii, de 273.022 tone (28,28%).Operatorii care dețin capacități de depozitare în zona de nord a portului sunt:- Chimpex SA - 114.000 tone (magazii);- Niva Prodcom SRL - 60.000 tone (silozuri);- Silo-Port SRL - 30.000 tone (un siloz);- Canoplus SRL - 50.000 tone (magazii);- Socep SA - 29.800 tone (magazii);- United Shipping Agency SRL - 183.000 tone (silozuri) plus 45.000 tone (magazii);- Minmetal SA - 236.800 tone (silozuri) plus 20.000 tone (magazii).La Constanța Sud - Agigea, activează următorii operatori de cereale:- Silotrans - 100.000 tone (silozuri);- North Star Shipping SRL - 15.000 tone (un siloz) plus 12.000 tone (o magazie);- Barter Port Operator SRL - 45.000 tone (silozuri);- Barter Trading Romania SRL - 15.000 tone (un siloz);- Barter Trading SRL, 7.600 tone (un siloz) plus 2.222 tone (o magazie).Companiile portuare continuă investițiile în modernizarea capacităților de operare a cerealelor existente și în construcția altora noi.Capacitatea de depozitare din terminalul de cereale Canopus Star va crește de la 50.000 tone la peste 110.000 tone. Investiția se ridică la peste 13 milioane euro și va fi realizată, până în 2013, de către Transport Trade Services (TTS) împreună cu consorțiul multinațional Cargill.La rândul său, operatorul Umex a primit avizul de principiu pentru realizarea unui terminal de cereale în dana nr. 44.La acestea se adaugă alte proiecte ale unor operatorilor privați, care așteaptă să fie avizate de comisia tehnico-economică a CNAPMC.