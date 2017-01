Când vor avea loc primele curse România-New York

Ştire online publicată Marţi, 14 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul Aeroportului "Avram Iancu" din Cluj, David Ciceo, afirmă că, după finalizarea extinderii pistei aeroportului până la 3.500 de metri, vor putea fi introduse zboruri intercontinentale și estimează că peste șapte-opt ani vor exista curse aeriene de la Cluj-Napoca spre New York.Directorul Aeroportului Internațional "Avram Iancu" din Cluj, David Ciceo, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că se continuă demersurile pentru extinderea pistei la 3.500 de metri și se lucrează la devierea râului Someș, parte a proiectului, transmite corespondentul MEDIAFAX."În acest an ne apropiem de un trafic de aproximativ 1,2 milioane de pasageri pe Aeroportul Internațional «Avram Iancu», datorită noilor companii aeriene care au optat pentru Cluj și a noii piste, de 2.100 de metri, prima etapă a pistei de 3.500 de metri. Continuăm demersurile de extindere a pistei până la 3.500 de metri, iar după finalizarea acestui proiect vom avea zboruri Cluj-Napoca - New York, există potențial în acest sens și estimăm că în cel puțin șapte-opt ani vor putea fi operate primele astfel de zboruri. Se lucrează acum la devierea râului Someș, parte a proiectului de extindere a pistei", a spus Ciceo, scrie mediafax.ro.