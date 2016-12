„Când voi ieşi la pensie, şefii vor da o petrecere, de bucurie că au scăpat de mine“

„Când voi ieși la pensie, șefii vor da o petrecere, de bucurie că au scăpat de mine“

Marin Florian, președintele Sindicatului „Navalistul”, din cadrul companiei mixte româno-sud coreene „Daewoo - Mangalia Heavy Industries”, se pregătește de pensionare. Spune, râzând: „Când voi ieși la pensie, șefii din DMHI vor da o petrecere, de bucurie că au scăpat de mine.”Într-adevăr, Marin Florian este unul dintre cei mai incomozi lideri sindicali din industria românească. În decurs de peste un deceniu, a stat ca un ghimpe în coasta administrației șantierului naval.Personalitatea sa dârză și-a pus amprenta asupra relațiilor dintre sindicat și conducerea administrativă, iar negocierile salariale au fost marcate frecvent de confruntări dure, cu proteste de stradă și acțiuni greviste.Acesta este unul dintre principalele motive - spune el - pentru care „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” a înființat societatea subsidiară „Daewoo - Mangalia Human Resources Management” SRL, care furnizează forța de muncă firmei mamă.De ceea ce a fugit administrația DMHI nu a scăpat, în cadrul subsidiarei fiind înființat Sindicatul Liber DMHRM, cu 350 membri și aflat sub conducerea lui Ionel Croitoru. Cele două sindicate au înființat împreună Federația „Navalistul”, sub conducerea lui Marin Florian, organizație ce reprezintă interesele a 1.850 de membri.„În prezent, problema principală aflată în atenția federației noastre este situația angajaților de la DMHRM, care, deși muncesc alături de cei de la DMHI, în aceleași formații de lucru, sub conducerea acelorași maiștri, au salarii mai mici. Noi considerăm că sunt discriminați. De altfel, Sindicatul Liber DMHRM a adus cazul în fața justiției, prezentând printre probe un act adițional la contractul de colaborare dintre DMHI și DMHRM” - a declarat Marin Florian.Nu este prima oară când se încearcă soluționarea acestei probleme cu ajutorul autorităților. În ianuarie 2008, Sindicatului „Navalistul” a reclamat compania DMHI, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, că a înființat societatea subsidiară DMHRM, care are drept scop recrutarea forței de muncă din România și străinătate. Potrivit memoriului semnat de liderul Marin Florian: „Muncitorii aduși să lucreze în șantier prin intermediul subsidiarei (în care DMHI este acționar majoritar cu 95%) sunt discriminați, fiind plătiți cu 20% sub grila de salarizare a Daewoo-Mangalia. Sindicatul consideră că, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, salariații trebuie să primească salarii egale la muncă egală.”Întrucât sindicatul nu a prezentat, la acea vreme, dovezi care să-i susțină afirmațiile, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a considerat că reclamația este nefondată. „De această dată putem proba că avem dreptate” - susține Marin Florian.