Când va fi curăţată Marea Neagră de „coşciugele plutitoare“?

Când va fi curățată Marea Neagră de „coșciugele plutitoare“?

În calitate de observatori, iau parte la reuniune: Richard Schiferli - secretarul general al Paris Memorandum, reprezentanți ai Autorității Maritime din Republica Azerbaijan, ai Abudja MOU și ai United State Coast Guard. Lucrările sesiunii au fost deschise de clc. Mihai Andrei, directorul ge-neral al ANR. La conferința de presă organizată cu acest prilej, el a explicat că, în cadrul reuniunii de la Constanța, sunt discutate proce-durile de control al navelor care intră în apele teritoriale și porturile țărilor riverane, în vederea uniformizării, se fac schimburi de informații, se analizează relația cu Organizația Paris Memorandum. De asemenea, are loc un schimb de informații cu reprezentantul US Coast Guard.„La siguranța navigației contribuie, în primul rând, armatorii. Urmează societățile de clasificare, Controlul Statului de Pavilion (Flag State Control) și, în final, PSC. Obiectivele și tematica inspecțiilor de PSC sunt stabilite prin convenții internaționale, care au devenit și legi interne ale statelor ce posedă flote.Scopul Black Sea Memorandum este înlăturarea navelor sub standard, limitarea accesului lor în această zonă și obligarea armatorilor care le dețin, prin măsuri coercitive, să investească, pentru ca navele să respecte convențiile internaționale. Inspecțiile ofițerilor de PSC au rolul de a preveni accidentele navale. De când s-a instituit procedura de PSC, numărul accidentelor majore s-a redus drastic” - a declarat șeful ANR.Referindu-se la activitatea PSC România, Mihai Andrei a precizat că, în 2013, peste 80% din navele maritime care au făcut escală în porturile românești au fost controlate. În urma inspecțiilor, au fost reținute 45 de nave cu deficiențe și au fost obligate să le remedieze. 12 nave sub standard, reținute în mod repetat, au fost puse pe lista neagră, fiindu-le interzis accesul în Marea Neagră. Calitatea inspecțiilor efectuate de ofițerii de PSC din țara noastră a fost evidențiată la conferința organizațiilor de PSC, care a avut loc în februarie 2014, la Paris: PSC România s-a clasificat pe aceeași poziție cu PSC Rotterdam. La acea reuniune, Black Sea Memorandum a fost repre-zentată de către ofițerul român Dorian Răducu.„Aprecierea a fost făcută pe baza rezultatelor inspecțiilor încrucișate. Navele verificate de PSC România au fost controlate în porturi din afara Mării Negre. S-a constatat că inspecțiile efectuate de ofițerii români au respectat procedurile stabilite prin convențiile internaționale” - a declarat șeful ANR.Întrebat de „Cuget Liber” dacă, în zona Mării Negre, inspecțiile de PSC sunt afectate de fenomenul corupției, Mihai Andrei a declarat: „Ofițerii de PSC sunt profesioniști. Când fac o remarcă pe un raport de control o fac justificat, pe baza reglementărilor internaționale. Se mai vehiculează ideea că unele deficiențe ar fi tole-rate, că s-ar mai închide ochii. Acest lucru se întâmplă din ce în ce mai rar. Exista așa ceva pe vremea când PSC era o activitate insuficient reglementată. Acum, inspecțiile se execută în baza unui normativ de control. Sunt puncte obligatorii ce trebuie atinse, bifate și la care trebuie dat un calificativ: corespunde stan-dardelor, prezintă deficiențe, de-ficiența este mare și poate duce la reținerea navei. Rapoartele ofițerilor de PSC din țările membre ale Black Sea Memorandum sunt destul de bine întocmite și controalele destul de exigent făcute.”Rezultatele obținute, în ultimii ani, în creșterea siguranței navigației pe Marea Neagră nu pot fi negate. Dar nu sunt suficiente. Piața Mării Negre este, în continuare, permisivă pentru coșciugele plutitoare, înmatriculate sub pavilioanele aflate pe lista neagră a Paris Memorandum. Așa se explică accidentele dramatice, multe cu pierderi de vieți omenești, care au avut loc în ultimii ani.