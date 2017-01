Când va controla Fiscul averile miliardarilor de carton?

1

bun articol

dar trebuie sa precizez ca legea mandatarilor a fost adoptata la inceputurile guvernarii Ceausescu, sub influenta lui Tito. Facea parte din incercarea de reformare a comunismului. Dupa cativa ani, a cazut in desuetudine si nu s-a mai aplicat. Chiar daca Decretul 1/1980 reglementa posibilitatea deschiderii unei afaceri de familie. (Sub influenta SUA, care ne-a dat clauza natiunii celei mai favorizate cu anumite conditii.) Din 1972, Ceausescu a trecut la modelul chinez, renuntind total la orice incercare de reformare a sistemului. (De la care abdicase de ani buni.) Legea asta? Este ridicola prin lipsa metodologiei de aplicare si a pedepselor, daca nu te conformezi. In plus, nu exista modalitatea de a verifica bijuteriile din aur in fiecare casa sau cata tzuica face taranulin curtea sa. etc. Sa-i vedem cum vor impozita romii... Oricum, o avere dovedita ilicita trebuie confiscata, nu impozitata!