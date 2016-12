Când va avea România cel de-al doilea registru maritim?

4

Al doilea pavilion

Tradare tradare dar sa stim si noi neicusorule. Poate sa preia Dumnezeu registrul celui de-al doilea pavilion ca ANR-ul nu are nicio sansa. Tentatia va fi mare de tot si oamenii statului pusi in functii si pe care nu poate nimeni sa ii mai dea jos vor incerca sa faca asa cum vor muschii lor, adica sa nu se faca nimic daca nu "iese" ceva. Astea sunt vise. Unde am avea niste functionari corecti, bine platiti, care sa aplice echidistant si exact legea in spiritul si litera ei si nu sa o interpreteze asa cum spune interesul personal? Si apoi de aici nici o lege nu ar putea exista fara sa impuna niste locuri de munca, niste standarde pentru munca si viata marinarilor, pentru plata unor taxe corecte la stat si pentru facilitarea inscrierii in registru a navelor cu celeritate 20/24 si 12/12 . Nu ? E un vis frumos....