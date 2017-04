Când antreprenoriatul şi investitiile se întalnesc

Când antreprenoriatul și investitiile se întalnesc

Bursa de Valori București împreuna cu Rotary International District 2241 Romania and the Republic of Moldova organizează modulul 2 al proiectului Invest Quest. Evenimentul va avea loc în data de 5 aprilie, la șediul Bursei de Valori București. Tema acestui modulul este „Când antreprenoriatul și investitiile se întalnesc”.