Canalul Dunăre – Marea Neagră, moştenirea bună a unui regim rău

Canalul Dunăre – Marea Neagră, moștenirea bună a unui regim rău

În volumul „Jurnalul in-tim”, Marin Preda po-vestește cum Gheorghe Gheorghiu-Dej a mers la Stalin să îi ceară ajutor, întrucât „burghezia cu cadrele ei e în picioare, ne pândește, se uită la noi cum nu ne pricepem și râde de noi, de nepriceperea noastră, lansează anecdote despre miniștrii noștri analfabeți”. În fața unei hărți, Stalin oferă soluția: „faci un canal care să unească Dunărea cu Marea Neagră și bagi să-l sape toate cadrele astea burgheze”. În replică, Dej amintește că Dobrogea are un sol arid și că un astfel de obiectiv ar putea fi respins de Ceaușescu. Stalin îl corectează: „Îi aduni la un loc, scapi de grija lor și faci și o treabă, fertilizezi Dobrogea, care e un pământ cam uscat, după cum mi s-a spus”. După ce vizitează Olanda și Republica Federală Germania, Ceaușescu rămâne impresionat de sistemele de canale navigabile și demarează construcția canalului Dunăre – Marea Neagră, finalizat „cu burghezia și împotriva burgheziei”, după cum a spus Ana Pauker. Canalul a fost inaugurat pe 26 mai 1984, panglica fiind tăiată la ora 8:45 de către Nicolae Ceaușescu, la km 0 de la Cernavodă. Aceste întâmplări, plus multe altele, se regăsesc în volumul „Canalul Dunăre – Marea Neagră între istorie, actualitate și perspective”, coordonat de profesorul universitar dr. Valentin Ciorbea și Ovidiu Cupșa, directorul CN „Administrația Canalelor Navigabile” (ACN) Constanța. Cartea a fost lansată ieri, la Universitatea Ovidius din Constanța, și este dedicată împlinirii a 130 de ani la reunirea Dobrogei la România. De asemenea, în 2009 se vor împlini 25 de ani de la inaugurarea canalului Dunăre – Marea Neagră. „Considerăm că a face cunoscută istoria canalului și evoluția viitoare este o îndatorire a actualei echipe manageriale. Am colaborat cu istorici, cercetători, specialiști și oameni care au muncit la canal. Lucrarea cuprinde o mulțime de aspecte inedite, de la primele proiecte ale canalului până la master planul din 2008", a spus Ovidiu Cupșa, directorul general al ACN Constanța. v v v Canalul Dunăre – Marea Neagră are o lungime de 64,410 kilometri și leagă portul Constanța Sud – Agigea de Dunăre, prin ecluza de la Cernavodă. Dimensiunile sale permit accesul convoaielor de până la 296 metri lungime și 22,8 metri lățime. De altfel, ca volum al excavațiilor, canalul Dunăre – Marea Neagră le depășește pe celebrele canale Suez și Panama. Astfel, Portul Constanța are acces direct la cordorul pan european VII (Dunăre). Canalul este o alternativă mai scurtă cu 4.000 kilometri și mai ieftină pentru transportul de mărfuri spre Europa Centrală, comparativ cu ruta prin porturile din nordul Europei.