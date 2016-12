Campanie pentru un nou Cod al muncii

Societatea românească este în pragul unor schimbări majore. Contradicțiile și disfuncțiile acumulate au făcut ca presiunile în favoarea reformelor să atingă punctul critic.Să le luăm pe rând. Mesajul transmis de electorat prin votul de la alegerile prezidențiale și anchetele DNA împotriva demnitarilor au obligat partidele politice și parlamentarii acestora să nu mai obstrucționeze actul de justiție și să-i abandoneze pe politicienii care reprezintă un… balast penal. Este cel mai important pas făcut în direcția reformării clasei politice.Președintele României a criticat Agenția Națională de Administrare Fis-cală că a recuperat doar 10% din prejudiciile provocate de cei condamnați pentru corupție. Presiunea venită din partea șefului statului este de natură să dea un impuls Fiscului. Acesta va fi nevoit să ia măsuri, să își facă mai bine datoria, iar impactul reformist asupra comportamentului politicienilor, partidelor și clientelei lor este previzibil.Guvernul Ponta este și el sub presiune. Realitățile bugetare și din economia reală și nemulțumirea crescândă a mediului de afaceri îl obligă să modifice Codul fiscal, să taie din impozite și taxe. Desigur, nu va scăpa prilejul de a trage foloase electorale, pozând în reformist.Parlamentul României este sub presiunea sindicatelor și a cetățenilor. Constituția îl obligă să țină cont de inițiativa cetățenească pentru modificarea Codului muncii, să dezbată proiectele de lege întocmite de experții Blocului Național Sindical.Nu se poate eschiva; au fost parcurse toate etapele prevăzute de lege: constituirea comitetului de inițiativă, elaborarea proiectului, obținerea avizului din partea Consiliului Legislativ, publicarea proiectului în „Monitorul Oficial” și strângerea semnăturilor, obținerea avizului Curții Constituționale.Proiectul este susținut de 150.000 de semnături, deși pentru o inițiativă legislativă este nevoie de susținerea a 100.000 de cetățeni cu drept de vot provenind din cel puțin un sfert din județele țării.Dar lupta nu s-a terminat cu depunerea proiectului la Parlament. BNS a înțeles că trebuie să țină garda sus și că trebuie să exercite presiuni asupra parlamentarilor să susțină proiectele. În fiecare județ au fost organizate grupuri de inițiativă, echipe alcătuite din reprezentanți ai confederației, care vor duce munca de la om la om cu senatorii și deputații, cu liderii locali ai partidelor parlamentare.Din echipa de la Constanța, coordonată de Cristian Toma, președintele filialei BNS, fac parte Emilian Marian (Federația Publisind), Adrian Grecu (Unirea), Mircea Burlacu și Adrian Topor (FNSP), Marian Șarpe și Marian Albu (FNSAR).Nu doar sindicatele și cetățenii presează asupra Parlamentului să modifice Codul muncii, ci și Consiliul Europei, care a constatat că legislația muncii și sindicală din România prezintă mai multe abateri de la prevederile Cartei Sociale Europene revizuite, ratificată de țara noastră pe data de 7 mai 1999.În raportul din 22 ianuarie2015 al Consiliului Europei se arată că România nu respectă:- dreptul la o salarizare echitabilă, salariul minim nefiind suficient pentru un trai decent;- perioada de preaviz pentru concediere pe motiv de incapacitate fizică, mintală, profesională sau ca urmare a desființării posturilor este insuficientă;- legislația nu reglementează perioada de preaviz în timpul perioadei de probă și în cazul expirării contractului individual de muncă;- sumele care le rămân lucrătorilor cu cele mai mici lefuri, după scăderea reținerilor legale din salarii, nu le permit acestora și familiilor lor să își asigure traiul de zi cu zi:- dreptul de asociere în sindicate este afectat, întrucât dreptul sindicatelor nereprezentative de a-și exercita prerogativele sindicale esențiale este restricționat;- dreptul la negocieri colective este îngrădit, întrucât numai sindicatele reprezentative pot recurge la acțiuni colective;- dreptul liderilor sindicali la protecție în întreprindere nu este respectat conform prevederilor Cartei Sociale Europene, nefiind extins pe o perioadă rezonabilă după încheierea mandatului sindical.Din cele prezentate mai sus rezultă că anul 2015 va fi un an al reformelor legislative, politice, economice și sociale, întrucât societatea românească și liderii săi sunt convinși de necesitatea schimbărilor profunde, radicale.