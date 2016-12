Campanie împotriva navelor sub standard, la Marea Neagră

La data de 1 mai 2012, a început campania Federației Internaționale a Transportatorilor împotriva navelor sub standard, în zona Mării Negre. Prima navă care a intrat în atenția Inspectoratului ITF Româ-nia este nava „Haci Telli”, sub pavilion Turcia. Tancul petrolier construit în 2009 are lungimea de 82 metri, lățimea de 14 metri și capacitatea de 2.818 tdw. Nava staționa, din data de 25 aprilie, în rada portului Constanța, în așteptarea instrucțiunilor.Cinci navigatori turci de la bord l-au contactat pe Adrian Mihăl-cioiu, inspectorul ITF pentru România, pe data de 1 mai. Ei au reclamat faptul că nu le-au fost plătite salariile în sumă totală de 1.500 de dolari, că au rămas fără alimente și apă. În aceeași zi, nava a fost adusă într-o dană a portului. Imediat, echipajul a încetat activitatea la bord și a solicitat să fie debarcat cu salariile achitate. Pe data de 2 mai, în urma intervenției inspectorului ITF, armatorul turc a efectuat plata salariilor și repatrierea celor cinci navigatori. De asemenea, au fost aduse apă și alimente la navă.„Am constatat că salariile nebrevetaților de pe Haci Telli sunt sub nivelul contractului colectiv de muncă din Turcia. Am informat sindicatul navigatorilor din această țară, care va deschide o acțiune penală împotriva armatorului” - a declarat Adrian Mihălcioiu.Pe data de 3 mai, întregul echipaj al unei alte nave sub pavilion turcesc, „Hati Zeki Guclu”, a cerut sprijinul Inspectoratului ITF România. Cei 11 navigatori turci de la bord au reclamat condițiile de muncă și viață necorespunzătoare, lipsa alimentelor și managementul defectuos al navei. Ei au cerut plata salariilor și repatrierea. „Hati Zeki Guclu” este un cargou construit în 1991. Are 71,1 metri lungime, 11 metri lățime și capaci-tatea de 2.060 tdw. La Constanța a venit pentru a încărca 1.500 tone de soia boabe pentru portul Poti, din Georgia. „Am contactat armatorul din Turcia. Urmează să facă plata salariilor - 33.500 dolari în total - și repatrierea oamenilor. Și în acest caz am constatat că salariile sunt cu mult sub standard. Dacă salariul minim pentru nebrevetați, prevăzut în contractul colectiv de muncă din Turcia, este de 1.200 dolari, salariile nebrevetaților de pe Hati Zeki Guclu sunt de 600 - 700 de dolari. Vom informa sindicatul navigatorilor din Turcia și despre acest eveniment” - a spus Mihălcioiu.Cazurile celor două nave nu sunt singulare în flota Turciei. Potrivit monitorizării efectuate de Camera de Shipping din această țară, în perioada 19 aprilie 2011 - 19 aprilie 2012, dintr-un număr de 687 nave reținute în diferite porturi, pentru nerespectarea prevederilor Paris Memorandum, un număr de 96 de nave, respectiv 14% din total, sunt ale armatorilor din Turcia. La Organizația Paris Memorandum au aderat autoritățile maritime din 27 de țări. Aceasta a pus în practică un sistem armonizat de inspecții al căror scop este eliminarea navelor sub standard, cu pavilion străin, care vizitează porturile europene și ale Americii de Nord. Anual sunt realizate peste 18.000 de inspecții la bordul navelor străine, care intră în porturile Paris Memorandum, pentru a se constata dacă acestea respectă standardele internaționale de siguranță, securitate și mediu, iar echipajele au condiții adecvate de viață și muncă. De fiecare dată, când se constată existența unor deficiențe, controlul se soldează cu măsuri. Camera de Shipping a Turciei - care reprezintă interesele armatorilor - și-a exprimat în mai multe rânduri nemulțumirea față de rigorile Paris Memorandum, considerând că acesta a devenit o stavilă împotriva libertății comerțului. „ITF România le comunică armatorilor turci că trebuie să se conformeze reglementărilor internaționale privind condițiile de muncă și viață la bordul navelor. România, în calitate de membru al Uniunii Europene, va verifica cu maximă responsabilitate dacă sunt respectate condițiile standard la bordul navelor care intră în porturile sale” - a precizat Adrian Mihălcioiu.