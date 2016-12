Campanie de curăţenie pe piaţa tancurilor petroliere, chimice şi de gaze

Campanie de curățenie pe piața tancurilor petroliere, chimice și de gaze

Organizația Paris Memorandum, din care face parte și România, va demara o campanie de inspecții de Port State Control pe tancurile petroliere, tancurile chimice și navele de transport al gazelor. Timp de trei luni, începând de la 1 septembrie și până pe 30 noiembrie 2010, toate navele care intră în porturile Paris Memorandum, inclusiv Constanța, Midia și Mangalia, vor fi verificate din punct de vedere a stabilității, dar și al respectării altor condiții ce concură la siguranța navigației. Acolo unde vor fi găsite deficien-țe, se poate ajunge până la reține-rea navelor în vederea remedierii lor. Rezultatele campaniei vor fi prezentate guvernelor din țările membre ale Paris Memorandum și Organizației Maritime Internaționale. Potrivit Paris Memorandum, există câteva categorii de nave care prezintă un risc înalt pentru siguranța navigației și a mediului: tancurile petroliere mai vechi de 15 ani și având o greutate brută de peste 3.000 t; tancurile de gaze și chimice mai bătrâne de 10 ani, bulk - carrier-ele de peste 12 ani; navele de pasageri cu vechimea mai mare de 15 ani (exclusiv cele acoperite de directiva UE privind ferry-boat-urile). De regulă, navele clasificate ca având risc înalt se „bucură“ de o mai mare atenție din partea inspectorilor PSC și obligă armatorii la cheltuieli din ce în ce mai mari pentru a le menține în standard. Campania Paris Memorandum va duce la creșterea siguranței navigației, dar va avea și importante consecințe economice. Ea va scoate de pe piață navele companiilor care fac concurență neloială. Pe de altă parte, obligă armatorii să-și întine-rească flotele și să dea de lucru șantierelor navale. La Paris Memorandum au aderat autoritățile maritime din 27 de țări. Organizația a pus în practică un sistem armonizat de inspecții al căror scop este eliminarea navelor sub standard, cu pavilion străin, care vizitează porturile europene și ale Americii de Nord. Anual sunt realizate peste 18.000 de inspecții la bordul navelor străine, care intră în porturile Paris Memorandum, pentru a se constata dacă acestea respectă standardele internaționale de siguranță, securitate și mediu, iar echipajele au condiții adecvate de viață și muncă. De fiecare dată când se constată existența unor deficiențe, controlul se soldează cu măsuri. Nu doar Paris Memorandum, ci și Comisia Europeană consideră necesară o schimbare majoră în shipping și în construcțiile de nave, așa cum a fost atunci când tancurile petroliere cu dublu bordaj le-au scos din circulație pe cele cu bordaj simplu, iar navele portcontainer au trimis la fier vechi cargourile de mărfuri generale. Comisia consideră că trebuie acționat în direcția creșterii siguranței navigației și a reducerii emisiei de gaze în atmosferă. Ea susține că flota contemporană nu răspunde pe deplin acestor cerințe și oferă următorul exemplu: circa un sfert din parcul de nave ferry-boat al UE are vârsta mai mare de 30 de ani. Comisia consideră că ar trebui găsite stimulentele adecvate pentru a determina armatorii să înlocuiască ferry-boat-urile vechi cu altele noi, sigure și prietenoase față de mediu. Deloc întâmplător, UE deține tehno-logiile de reducere a emisiei de gaze cu o treime față de cele folosite în prezent. Potrivit lui Henning Gramman, reprezentant al societății de clasificare Germanischer Lloyd, în 2010 urmau să fie trimise la fier vechi circa 2.000 de nave, dintre care 800 de tancuri petroliere cu bordaj simplu. Statisticile Germanischer Lloyd arată că flota mondială numără circa 50.000 de nave. În jur de 14% dintre ele (7.000 de unități) depășesc vârsta de „pensionare”, de 25 de ani. Cu o rată de 1.600 - 1.700 de nave pe an, acestea ar trebui să ajungă la fier vechi.