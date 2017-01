Campania de înfiinţare a culturilor agricole îngroapă fermierul român…în datorii

Campania de înființare a culturilor agricole îngroapă fermierul român…în datorii

Odată cu venirea toamnei, a început campania de înființare a culturilor agricole. La sfârșitul lunii septembrie, 236.000 hectare au fost pregătite pentru arat, în județul Constanța, din care 186.000 hectare au fost arate efectiv. Peste 34.000 hectare au fost însămânțate cu rapiță. În perioada următoare, începe și semănatul grâului și orzului. Care sunt costurile implicate și de unde vor lua fermierii sumele necesare pentru noua campanie agricolă? Pentru a înființa cultura de rapiță, fermierul român are nevoie de cel puțin 200 lei pe hectar pentru semințe. În cazul culturii de grâu, prețul unui kilogram de semințe este de 80 de bani până la peste 1 leu. La hectar, producătorul folosește cel puțin 150 - 200 kilograme, în funcție de calitatea semințelor. Astfel, este nevoie de o investiție de cel puțin 150 lei la hectar, doar pentru semănatul grâului. Îngrășămintele chimice pentru fertilizarea terenurilor au în continuare prețuri mari pentru fermierul român, de aproximativ 1.800 lei tona. Desigur, la hectar, se folosesc doar câteva sute de kilograme. Până în prezent, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Constanța, au fost fertilizate peste 87.000 hectare, la nivel local. De irigații, nici nu se mai pune problema, din moment ce, în acest an, doar 3.000 hectare au fost irigate, din totalul de 420.000 hectare de teren arabil din județul Constanța. „Înființarea unei culturi agricole rămâne destul de scumpă pentru noi. Motorina subvenționată de stat nu ne ajunge și suntem nevoiți să apelăm la bănci și să facem credite pentru a putea suporta toate cheltuielile. Dacă nici anul viitor statul nu va ajuta sectorul și va întârzia plățile, jumătate dintre producătorii agricoli se vor lasă de meserie”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Gheorghe Buzoianu, fermier din Negru-Vodă, județul Constanța. De reînnoirea parcului utilajelor agricole nici nu se pune problema, potrivit fermierilor constănțeni, cu tot ajutorul statului dat prin programul extins „Rabla”. Doar proprietarii de mari suprafețe pot cumpăra utilaje agricole noi, prin elaborarea de proiecte pentru accesarea fondurilor structurale. „Statul te ajută cu aproape 4.000 euro, primă de casare pentru un tractor, însă un astfel de utilaj nu costă cât o mașină. Cel mai ieftin tractor de 100 cai-putere costă 40.000 euro. De unde vine producătorul agricol român, bătut de soartă, cu restul de 36.000 euro?”, s-a întrebat Vâlcu Dragomir, unul din puținii fermieri care și-a putut cumpăra utilaje agricole atât cu banii proprii cât și cu bani europeni. Un tractor mai puternic, de 300 cai-putere, costă cel puțin 80.000 euro. O combină de mărime medie „Ferguson” are un preț de cel puțin 170.000 euro. Utilajele anexe, necesare campaniei agricole, precum semănătoarea, costă între 10.000 și 20.000 euro. În acest context, misiunea agricultorului român, este din ce în ce mai dificilă. Statul întârzie plata ajutoarelor financiare, băncile cer marea cu sarea, iar „criza politică” ce s-a abătut asupra României în aceste zile, ar putea compromite definitiv sectorul agricol. vvv Pentru această toamnă, Ministerul Agriculturii a promis fermierilor plata următoarelor ajutoare financiare: r 70% din suma ajutorului pe suprafață, adică 209 lei pe hectar, începând cu 16 octombrie 2009; r plata subvenției la motorină, de la 1 leu pe litru și maxim 39 litri la hectar; r credite subvenționate de la stat cu până la 131 lei la hectar, pe baza adeverințelor de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).