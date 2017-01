Camera de Comerţ pregăteşte o ediţie „artistică“ a Topului Firmelor

Camera de Comerț pregătește o ediție „artistică“ a Topului Firmelor

În acest an, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța organizează o ediție specială a Topului Firmelor. La eveniment vor participa peste 400 de oameni de afaceri, manageri, consui, miniștri, VIP-uri și reprezentanți ai autorităților locale, accesul la evenimentul exclusivist urmând să se facă doar pe bază de invitație. Topul firmelor premiază societățile cu rezultate financiare remarcabile în anul 2007. Evaluarea nivelului de performanță și stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate și de mărime se face prin prelucrarea electronică a datelor financiare. Pentru ediția din acest an, a XV-a, cele șase domenii mari de activitate sunt cercetare-dezvoltare și tehnologie, industrie, agricultură/pescuit/piscicultură, construcții, servicii și comerț/export/turism. „Vrem să le oferim managerilor ceva mai mult decât o diplomă și niște aplauze. Vrem să se simtă bine, într-o atmosferă destinsă, care să îi facă să uite măcar câteva ore de muncă”, spunea, recent, Ion Dănuț Jugănaru, vice-președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. În acest sens, organizatorii au pregătit un program artistic, susținut de Anna Lesko și Marcel Pavel. De asemenea, evenimentul va fi prezentat de binecunoscutul Mihai Mitoșeru. Și în acest an, realizatorii topului au avut grijă să nu se bazeze strict pe informațiile financiare ale firmelor. „Sunt societăți mari, care poate apar cu un profit mult mai mic decât anul trecut, datorită faptului că au investit sume importante. Nu le-am neglijat, ci le-am plasat în clasamente diferite”, a mai spus vicepreședintele CCINA Constanța.