Camera de Comerţ ajută firmele constănţene să comunice cu Uniunea Europeană

Camera de Comerț ajută firmele constănțene să comunice cu Uniunea Europeană

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța este partener într-un nou proiect finanțat de Comisia Europeană – „RO-SMEP/Panels – a two way communication RO - EU”. Proiectul are acoperire națională, fiind implementat de un consorțiu format din nouă parteneri (camere de comerț, agenții de dezvoltare, universități, centre de transfer tehnologic), și are drept scop consultarea oamenilor de afaceri pe diferite subiecte lansate de CE, pentru a elabora politicile și legislația europeană referitoare la mediul de business. Pe parcursul următorilor doi ani (martie 2010 - 2012), CE va organiza cel puțin șase consultări, pe diverse domenii, fie-care membru al consorțiului urmând să organizeze grupuri de lucru și să sprijine firmele. Feedback-ul primit de la manageri va fi transmis apoi către CE.